朝媒称以600毫米火箭炮发射两枚火箭弹

（早报讯）朝鲜星期一（2月20日）向朝鲜半岛东部海域发射两枚短程弹道导弹（SRBM）后，朝媒火速报道称，朝军当天动用600毫米口径的超大型火箭炮发射了两枚火箭弹，还威胁称仅需四枚这样的炮弹就可以将敌人的军用机场夷为平地。

韩联社报道，韩国联合参谋本部说，军方探测到朝鲜星期一早上7时至7时11分许（新加坡时间星期一早上6时至6时11分许），在平安南道肃川一带向东海海域发射两枚短程弹道导弹，分别在飞行390多公里和340多公里后落入半岛东部海域。

另据朝中社报道，朝鲜人民军西部战线远程炮兵部队下属火箭炮兵分队，于星期一早上7时动用口径为600毫米的超大型火箭炮，进行火箭弹射击训练，朝距离发射地395公里和337公里处的靶标，向东部海域发射两枚火箭弹。

超大型火箭炮搭载制导功能，飞行轨迹与弹道导弹相似，因此属于短程弹道导弹。

朝中社称，这是最新型多连发精密打击武器体系。作为一种威力惊人的战术核攻击手段，只要动用一门火箭炮发射四枚炮弹，就可将敌人的军用机场夷为平地。

朝鲜国防科学院和核武器研究所去年12月底说，四发火箭弹带来的爆炸威力足以使敌军的军用机场功能瘫痪。

韩国空军清州基地和美国空军群山基地正位于距离朝军发射原点340公里和390公里附近，韩美空军战机星期天分别从基地起飞参演。

韩国联合参谋本部强烈谴责朝鲜接连发射弹道导弹，是破坏半岛乃至国际社会和平稳定的重大挑衅，明显违反联合国安理会决议，并敦促朝鲜立即停止这一行为，还说在韩美密切合作下追踪和监视相关动向，并将基于韩美日安全合作保持高度戒备态势，坚决应对朝方挑衅。

这是朝鲜继2月18日发射“火星-15”型洲际弹道导弹（ICBM）后，时隔两天再次发射弹道导弹，也是今年第三次射弹。

朝鲜领导人金正恩胞妹、劳动党副部长金与正星期一上午通过朝中社发表谈话称，朝鲜将太平洋当作自家射击场的频率取决于美军行动的性质。朝方很清楚美军在朝鲜半岛地区的战略打击行动日益活跃。只要认定这将给朝方带来任何直接和间接的担忧，朝鲜就会予以相应的应对。

韩联社指出，朝中社在射弹仅1小时17分钟后即发布相关消息。考虑到朝媒通常在射弹次日发布相关报道，此次可谓“火速”报道。