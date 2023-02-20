调查：韩国人生活满意度5.9分 经合组织中排倒数第三

（早报讯）韩国人的生活满意度在经济合作与发展组织（OECD）38个成员中排名36，仅高于土耳其和哥伦比亚，处在偏低水平。

据《韩国先锋报》（The Korea Herald）星期一（2月20日）报道，韩国统计局在2019年至2021年收集的数据显示，韩国人对生活质量的满意度为5.9分（满分10分），大大低于OECD的平均分6.7。

调查显示，韩国人的生活质量满意度仅高于土耳其的4.7分和哥伦比亚的5.8分。

如果只看2021年的得分，该得分较一年前略有增加，从6.0分上升到6.3分。但月收入低于100万韩元（约1028新元）的低收入群体，对2021年的生活满意度仅有5.5分；而收入介于一到两百万韩元的群体，对生活的满意度则有6.0分，未达OPEC的平均分。

报告还指出，韩国的自杀率正在上升。截至2021年，韩国的自杀死亡率（或每10万人中的自杀人数）同比增加了0.3，达到26%。

据了解，在过去的13年里，韩国家庭的家庭债务比率一直在增加，从2008年的138.5%上升到2020年的206.5%。

韩国统计局有关韩国人生活质量的报告共考察了71个不同指标，包括42个客观指标和29个主观指标。在最近公布的2022年报告中，有62个指标被更新。