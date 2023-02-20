布林肯：美土关系经受住了考验

（早报讯）美国国务卿布林肯在安卡拉会见土耳其外交部长恰武什奥卢。双方讨论了震后救灾、俄乌局势和芬兰与瑞典加入北欧等问题。这是布林肯出任国务卿两年来首次访问土耳其。

布林肯在星期一（2月20日）的会谈上说，美国对土耳其抗震救灾的援助将“坚持到底”。此前，美国向土耳其派遣了一支搜救队，为土耳其提供医疗用品、混凝土破碎机，并额外提供了8500万美元的人道主义援助资金，援助范围也涵盖叙利亚。

2月6日发生的土叙7.8级强震，至今已致土耳其4万1020人死亡，预计遇难人数还将上升。

布林肯说，美土两国的关系经受住了考验；恰武什奥卢则说，无需借灾难和困难时期之机来改善美土关系。他指出，土耳其不可能在有先决条件的情况下购买美国的F-16战机，期待美国国会能够果断批准这项价值200亿美元（约267亿新元）的军售计划。

此前，美国两党参议员曾致函总统拜登称，在土耳其同意瑞典和芬兰加入北约之前，国会无法支持向土耳其出售F-16战斗机。

布林肯此次访土也敦促土耳其加快批准这两个北欧国家加入北约的申请，并指出“瑞典和芬兰加入北约，并不是双边关系问题。”

但恰武什奥卢强调，北约各成员国必须说服瑞典采取更多行动以解决安卡拉的担忧，并赢得土耳其对其申请加入北约的支持。

双方还针对俄乌局势进行了讨论。布林肯访土之际，俄乌战争将满一年，他说，土耳其对乌克兰主权的明确支持至关重要。

恰武什奥卢说，自美国本月初针对化学品、微芯片和其他产品的出口发出警告后，土耳其不会出售可用于俄罗斯战争的产品，也不允许在土耳其境内或通过该国违反美国和欧洲的制裁，且当局正在采取措施，对此类行为加以阻止。