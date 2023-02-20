巴育在曼谷支持率占优势 拉近与佩通坦距离

（早报讯）最新民调显示，泰国首相巴育在首都曼谷的支持率较高，在5月大选前取得民调优势，拉近与佩通坦的距离。

路透社星期一（2月20日）报道，泰国研究中心Super Poll于2月17日至18日对1571名泰国人进行调查发现，泰国前首相达信的小女儿佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）的支持率达28.5%，而巴育紧随其后，支持率达25.7%。

分析认为，自2022年9月以来，巴育的支持率一直低于佩通坦的一半，但新民调显示，巴育因在曼谷具有高人气支持率，因此得以缩小与佩通坦的民调距离，取得一定优势。

民调显示，至少有三分之一的曼谷受访者选择支持巴育，21.3%选择支持佩通坦；而在曼谷以外的地区，有29.9%的泰国人支持佩通坦，24.3%选择支持巴育。

36岁的佩通坦近日密集在泰国东北部展开竞选活动。她向选民承诺，将推行最低工资制、提供公用事业补贴、建造高速铁路系统和应对洪水及干旱的基础设施等利民政策。

日前刚宣布加入泰国人团结建国党的巴育，则表明“还有工作要完成”，如解决土地、生活费高涨，以及腐败等问题，所以决定竞选连任。

泰国最迟须于今年5月举行大选。在新选举制下，每个选民可投两票，一票投候选人，另一票则投选政党；不分区议席所需的最低票数计算方式也有所更改，利于较大的政党获得议席。