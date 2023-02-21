拜登访乌克兰后飞抵波兰 分析指这是拜登普京日趋正面对抗的预览

（早报讯）美国总统拜登无预告现身乌克兰首都基辅后，抵达波兰。

路透社报道，拜登于星期一（2月20日）晚上8时30分左右（新加坡时间星期二凌晨3时30分）乘火车到波兰东南部城市普热梅希尔（Przemysl）。之后，波兰电视画面显示拜登乘坐的空军一号在波兰首都华沙降落。

拜登星期二将在华沙发表演说，并与波兰总统杜达及北约其他东欧成员国领导人会面。

《纽约时报》称拜登这趟欧洲之行，是他和俄罗斯总统普京日趋正面对抗的一个预览。

星期五就是俄罗斯入侵乌克兰的一周年纪念日，拜登在此纪念日到来前，到波兰发表重要演说，而普京将于同日在莫斯科发表国情咨文。

拜登星期一在基辅会见乌克兰总统泽连斯基时说：“当普京在将近一年前发动侵略时，他以为乌克兰是弱小的，西方是分裂的。他以为他可以坚持得比我们久。可是，他大错特错。”

拜登也宣布，美国再为乌克兰提供新一批总值5亿美元（约6亿6800万新元）的军事援助，包括火炮弹药、反装甲系统与空中监视雷达，细节会在星期二公布。

莫斯科国营电视台称拜登访问乌克兰为一个宣传噱头，卡内基莫斯科中心（Carnegie Moscow Center）分析师斯塔诺瓦亚认为，普京星期二的国情咨文可能会发出对乌克兰“更加强硬”的立场。