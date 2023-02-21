土耳其南部又发生6.4级地震 至少三死200多人伤

（早报讯）土耳其南部哈塔伊省星期一（2月20日）晚发生6.4级地震，造成至少三人死亡、200多人受伤。叙利亚、黎巴嫩、约旦等周边多个国家有震感。

综合新华社和路透社报道，土耳其灾害与应急管理署说，此次地震发生在星期一晚上8时零4分（新加坡时间星期二凌晨1时零4分），震中位于哈塔伊省（Hatay）德芙内区（Defne），震源深度16.7公里。3分钟后，该省萨曼达区（Samandag）发生一次5.8级的余震，震源深度7公里。

土耳其灾难管理署在推特上说，过后还发生了两次5.2级的余震。

目击者说，两周前在土耳其南部强震中受损的一些建筑当晚发生垮塌。土耳其副总统奥克塔伊说，救援队伍正在继续了解建筑损毁和人员伤亡情况。他提醒民众远离受损的建筑物。

土耳其南部靠近叙利亚边境地区2月6日发生7.8级地震，哈塔伊省灾情较为严重。据官方最新统计数据，地震在土耳其境内造成至少4万1156人死亡、10万5505人受伤，灾区有超过8万4000栋建筑倒塌、严重受损或急需拆除。

土耳其位于地震多发带。2011年，土耳其东部凡省发生7.2级地震，造成644人死亡。2020年，土耳其西部爱琴海海域发生6.6级地震，造成116人死亡。