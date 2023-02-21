两名土团党成员被控 慕尤丁呼吁党员冷静

（早报讯）马来西亚土著团结党宣传主任旺赛夫，星期二（2月21日）因选择性招标计划Jana Wibawa弊案被控两项贪污罪名。土团党主席慕尤丁强调，土团党获得的捐款都是合法的，他也呼吁党员冷静，不要有过激的反应。

“当今大马”报道，Jana Wibawa计划是慕尤丁担任首相期间推出的经济振兴计划，旨在协助蒙受冠病疫情打击的土著承包商。旺赛夫对两项罪名不认罪，获准以40万令吉（约12万零700新元）保外候审。法官择定3月22日过堂，并扣押了旺赛夫的护照。

根据控状，旺赛夫涉嫌于2022年7月8日向一廖姓男子索贿，以协助Nepturis公司取得中枢大道瑟迪至东海岸大道路段的2亿3200万令吉工程合约。

另一项控状指旺赛夫涉嫌于2022年9月30日，透过名下公司WSA Advisory Group收贿696多万令吉，以协助Nepturis公司取得上述合约。

两项罪名皆抵触《2009年反贪会法令》，一旦罪成，可判处监禁20年，或罚款不少于贿款五倍的罚金。

在另一个法庭，商人阿当拉兰（Adam Radlan Adam Muhammad）被控两条罪。阿当拉兰也是土团党一支部副组长。

第一项控状指阿当拉兰涉嫌向MIE Infrastructure & Energy公司执行董事索贿，以协助该公司取得Jana Wibawa计划的某个项目。阿当拉兰涉嫌索取相当于项目价值3.5%至7%的贿金。

第二项控状指他涉嫌收取MIE Infrastructure & Energy公司执行董事的50万令吉贿金，以协助他的公司取得价值4780万令吉的玻璃市道路工程。

阿当阿兰不认罪，获准以12万令吉保外候审。法官择定3月23日过堂。

慕尤丁在旺赛夫被控后，在法庭外召开记者会说，对土团党成员被控上法庭感到难过，并希望旺赛夫获得公正的审讯。

他说：“‘人民法庭’将会严惩持续对政敌展开猎巫行动和进行选择性检控的希盟和国阵。我呼吁土团党党员冷静，勿采取任何可能威胁公共秩序的行动。”

慕尤丁还说，每个政党都需要资金进行政党活动，因此党章允许党员、民众以及政党斗争支持者获得资金，这包括来自商人的资金。他说：“我国目前仍未落实任何政治献金相关的法律，土团党今天遭到选择性检控，政治献金突然变成一项罪行。”