欧洲疾控中心：土叙地震区面临传染病威胁

（早报讯）欧洲疾病预防控制中心说，在接下来的两到四周内，土耳其和叙利亚震区可能出现令人担忧的传染病威胁。

新华社报道，欧洲疾控中心星期一（2月20日）发布新闻公报说，在幸存者搬到临时避难所之际，食源和水源性疾病、呼吸道传染病和疫苗可预防的传染病可能在此地区暴发。

由于水电等基础设施受损，导致震区获得清洁水的机会有限、环境卫生和个人卫生设施不足、制冷和烹饪系统缺乏，都可能会增加食源和水源性疾病的发生和传播。

欧洲疾控中心说，未来几周，受影响地区的霍乱病例很可能激增。霍乱是饱受战争摧残的叙利亚西北部面临的问题，自去年9月以来，叙利亚已报告数千起病例。此外，其他食源和水源性疾病如甲型肝炎、诺如病毒和轮状病毒，以及由寄生虫或细菌感染引发的传染病等都可能在营地暴发。

冠状病毒、季节性流感和其他呼吸道病毒在土耳其和叙利亚震区呈中高水平传播，幼儿和老年人更容易受到这些感染引起的并发症影响。

临时住所的拥挤状况也会增加麻疹、水痘、脑膜炎或脊髓灰质炎等疫苗可预防疾病的传播风险。此外，救援人员因接触震后碎片导致受伤和开放性伤口，感染破伤风的风险也会增加。

欧洲疾控中心指出，在土耳其和叙利亚等受影响地区，为外伤和其他紧急状况提供医疗服务、避难所、饮用水以及足够的环境和个人卫生设施将降低传染病威胁的风险。确保常规疫苗接种的连续性和解决先前的疫苗接种差距也至关重要。

此外，由公共卫生人员建立健康监测系统将有助于发现传染病暴发和早期预警。国际组织也正计划在受影响地区部署移动实验室并提供专家援助。