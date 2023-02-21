周二美市盘前下跌 重点谈大头鞋Crocs的最新业绩

星期二（2月21日）重点：

投资者担心利率会在更长时间内保持在高位，而且地缘政治紧张局势似乎有可能加剧，导致美国华尔街股市主要股指期货星期二（2月21日）下跌。美元则因有避险吸引力而出现反弹。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌33.10点或0.81％，报4046.00点；纳斯达克100指数期货退低126.20点或1.02％，报12232.00点；道琼斯指数期货则下跌226.20点，报33600.30点。

市场投资者担心通胀和强劲的美国经济可能促使联储局加快加息步伐，再加上微软（Microsoft）和英伟达（Nvidia）股价下跌的拖累，标准与普尔500指数和纳斯达克100指数在上星期五（17日）收低。

标准与普尔500指数上星期五下跌11.32点，闭市报4079.09点。重量级的道琼斯指数逆流而上，起129.84点，闭市报33826.69点。以科技股为主的纳斯达克100指数则退低0.68％或84.30点，以12358.18点收市。

美国股市上星期五的交易继续淡静，交易所的总成交量是106亿股，比过去20天的117亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

市场盛传，电动车巨头特斯拉（Tesla）正在考虑收购美国上市锂矿公司Sigma Lithium Corp，导致Sigma Lithium Corp股价在星期二盘前飙高超过24％，截稿时报36.68美元。

有报道称，瑞士金融监管机构正在审查瑞士信贷（Credit Suisse）主席阿克塞尔莱曼（Axel Lehmann）最近发表有关该行资金外流在12月初已趋于稳定的言论。这个消息造成瑞士信贷股价在星期二晚上盘前交易中下跌5.63％，截稿时报2.85美元。

加密货币交易平台Coinbase Global将会在星期二收盘后发布业绩报告。市场分析师普遍预测，Coinbase Global的季度每股亏损会是2.39美元，营业额则会是5亿8623万美元。Coinbase股价在星期二盘前上升0.10美元，截稿时报65.30美元。

星期二下文我们来看看许多消费者熟悉的大头鞋Crocs的最新业绩。星期二盘前该股退低1.29美元，截稿时报130.18美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、英伟达（Nvidia）、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）和Palantir Technologies。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

Crocs品牌的营业额预料会在今年取得6％至8％的增长。（档案照）

Crocs（纳斯达克证券交易所代码：CROX）

（早报讯）许多消费者熟悉的大头鞋Crocs在上个星期发布了超标的业绩，带动了Crocs股价飙升。仅在过去五个交易日里，Crocs的股价就已经上升将近13％。不仅业绩超标，Crocs对今年全年的业务前景也非常乐观，盈利数字均超越市场分析师的普遍预测。

根据Crocs的季度业绩报告，该公司第四季度的盈利增长了23％至每股盈利2.65美元，营业额更是增长了61％，达到9亿4500万美元。这些数字轻松超越了市场分析师之前平均预测的每股盈利2.26美元，以及营业额9亿3926万美元。

Crocs全年的每股盈利也显著增长31％至10.92美元，全年营业额则同比增长54％至35亿5000万美元。

首席执行官里斯（Andrew Rees）在发布会上就说：“消费者对公司旗下的Crocs和Hey Dude品牌产品的需求异常强劲，推动了这两个品牌在2022年争取到创纪录的营业额。”

里斯也说，在Crocs品牌的凉鞋和国际市场引领增长下，Crocs预计今年的业绩会再次创新高。不仅如此，Hey Dude在美国市场渗透率也将进一步提高。

基于此，Crocs预计今年第一季度的营业额将增长27％至30％，调整后每股盈利会是在2.06美元至2.19美元之间。Crocs预计调整后的营运盈利率则会是介于24％至25％之间。

按当前汇率计算，Crocs预计2023年全年营业额将增长10％至13％，达到39亿至40亿美元；全年每股盈利则会是11美元至11.31美元。其中Crocs品牌的营业额相信会在今年取得6％至8％的增长。

根据FactSet搜集到的分析师平均预测，则是全年每股盈利10.86美元，全年营业额39亿7000万美元。

在Tipranks的七名分析师当中，有五名给予该股“买进”的评级，两名给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是156.43美元。以上星期五的131.47美元闭市价计算，分析师认为该股平均还会有18.99％的向上潜能。