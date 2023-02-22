美参院情报委员会高层要求防止美国创新流向中国军工联合体

（早报讯）美国参议院两名资深参议员要求拜登政府扩大工具和权限的使用，以防止美国创新技术流向中国的军工联合体。

美国之音报道，参议院情报特别委员会主席办公室星期二（2月21日）说，参议院情报特别委员会主席华纳和副主席鲁比奥，要求扩大财政部和商务部对现有工具和权限的使用，以防止中国军工联合体从美国的技术、人才和投资中受益。

华纳和鲁比奥向财政部长耶伦和商务部长雷蒙多分别致信，对美国的创新、人才和资本流入中国表示担忧。中国寻求控制全球供应链，实现技术优势，并跻身为世界上占主导地位的经济和军事力量。

华纳和鲁比奥还强调，有必要用政府所掌握的权力来保护美国的利益，并确保美国企业、投资者和消费者不会在无意中帮助推进中国的威权利益，或支持中国在新疆的种族灭绝，以及在西藏和香港侵犯人权的行为。

他们在致耶伦的信中写道：“众所周知，中国军民融合（MCF）计划的目标是美国的技术进步，以及与美国的大学和研究伙伴关系，从而促进中国的军事发展。美国的技术、人才和资本继续通过合法和非法手段，包括盗窃手段，使中国发展关键的军事用途产业、技术和相关供应链。中国军民融合计划的雄心和影响力之广，给美国的国家和经济安全带来了危险的脆弱性，并在全球范围内破坏了对民主价值观的尊重。”

华纳和鲁比奥还就财政部内部“特定国民和被封锁人员”（SDN）名单向耶伦提出一些问题，这些名单不包括一些被美国政府确定为构成国家安全风险或人权问题的实体和个人。

华纳和鲁比奥在致雷蒙多的信中说：“尽管最近限制了对美国国家安全至关重要的敏感技术出口，但我们仍然深感关切的是，美国的技术、投资和人才继续支持中华人民共和国的军工联合体、情报和安全机构、种族灭绝，以及中国为取代美国经济领导地位所做的其他努力。因此，我们敦促商务部立即更广泛地限制这些活动。”

华纳和鲁比奥还要求雷蒙多就美国最关键的高科技领域、商务部评估美国企业对中国依赖程度的能力和权限，以及评估美国创新流向中国实体的情况等问题作出解释。