SRC案司法检讨申请 控方批纳吉临时换律师咎由自取

（早报讯）马来西亚前首相纳吉对SRC国际公司贪污案终审判决提出司法检讨申请，控方星期三（2月22日）进行口头陈词。

“当今大马”报道，副检察司西谭巴兰说，纳吉去年8月23日被法院驳回上诉，是他自己一手造成的。

他指纳吉在去年的上诉审讯前临时更换律师。“你已知道案件就要开审了，你要求展延审讯被法院驳回。你的不幸都是自己造成的。”

西谭巴兰说：“如果你的要求获批准，那每一起诉讼的当事人都可以用同样的借口，这将创下先例。”

他说，审讯前换律师，展延审讯不获批准就拒绝陈词，这是在威胁法庭。

西谭巴兰还说，根据《1995年联邦法院》第137条，法院检讨自身裁决的权力有限。这项权力只限用于极少数的罕见案例，否则这将导致“混乱”。

他指出，联邦法院去年审上诉案时拒绝展延案件四个月后，纳吉的律师并未提交陈词。

“他们认为理所当然会休庭，但法庭不是这样运作的，因此上诉人（纳吉）不能自以为一定会获准展延审讯。”

西谭巴兰强调，是否展延审讯，是法庭的权限。

在去年的SRC案件终审前夕，纳吉更换代表律师，由郑宝德从7月26日起取代沙菲宜。郑宝德随后以需要更多准备时间，要求展延案件三到五个月，但遭法院拒绝。

郑宝德随后坚持退出SRC案，不再代表纳吉，联邦法庭否决他的申请后，他拒绝作口头陈词。

马来西亚联邦法院2022年8月23日驳回纳吉的终极上诉，判他入狱12年及罚款2亿1000万令吉（约6320万新元）。纳吉通过司法检讨，寻求推翻终审裁决。