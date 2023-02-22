土团党区部副主席被加控两罪 涉贿金410万令吉

（早报讯）因马来西亚选择性招标计划Jana Wibawa弊案，被控两项收受贿赂罪的土著团结党区部副主席阿当拉兰，星期三（2月22日）再被控两项收受贿赂罪，所涉贿金共410万令吉（约124万新元）。他对两项指控不认罪。

星洲网报道，为土团党泗岩沫区部副主席的阿当拉兰星期三到沙亚南地庭面控，法官允许他以60万令吉（约18万1130新元）和两名担保人保外候审，并交出护照。

根据第一项控状，阿当拉兰被控于2022年4月4日至2023年1月5日期间，在八打灵再也一家银行分行收取来自Bayu Bumiraya私人有限公司银行账户（董事Lian Tan Chuan）的200万令吉贿金，以协助这家公司获得总值1亿4100万令吉的巴生北区警区工程。

第二项控状指阿当拉兰在2021年11月26日至2022年12月2日，在八打灵再也一家银行分行，收取来自Bayu Bumiraya私人有有限公司银行账户（董事经理末祖索）的210万令吉贿金，以协助MIE Infrastructure & Energy私人有限公司获得总值4780万令吉的玻璃市双溪阿当至甘榜巴纳的建路工程。

如果罪名成立，阿当拉兰可被判处监禁不超过20年，罚款不少于贿金五倍或1万令吉，取其高者。

阿当拉兰星期二（21日）在吉隆坡法庭被控于2021年索取及接受50万令吉的贿金，他不认罪，法庭允许他以12万令吉及两名担保人保外候审。