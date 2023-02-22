韩国2022年总和生育率0.78 再创历史新低

（早报讯）韩国2022年总和生育率（育龄女性平均生育子女数）较2021年下降0.03，至0.78，创下1970年开始相关统计以来的最低值。

韩联社报道，韩国统计厅星期三（2月22日）发布的一份报告显示，在经合组织（OECD）成员国中，韩国总和生育率从2013年起连续10年排名垫底。

以2020年数据为准，韩国也是总和生育率低于1的唯一一个国家，去年韩国总和生育率不及经合组织2020年总和生育率均值（1.59）的一半。

韩国总和生育率从1974年起一路下滑。1974年（3.77）和1977年（2.99）分别跌破4和3，1984年（1.74）降至2以下，2018年（0.98）更是跌破1，之后继续下降。2019年、2020年和2021年的总和生育率依次为0.92、0.84和0.81。

据悲观预期，韩国总和生育率恐将在2025年降至0.61。

去年出生人口和粗生育率双双创新低。出生人口同比减少4.4%，为24.9万人，较2002年（49.7万人）减少一半左右。粗出生率（每千人口活产人数）同比减少0.2人，为4.9人。

2022年婚姻登记19.2万对，同比减少1000对，为1970年开始相关统计以来最低值。平均初育年龄也较2021年推迟0.3岁，至33岁，为经合组织成员国中最高值，也较经合组织均值（29.3岁）大3.7岁。

据低生育老龄社会委员会的数据，韩国政府从2006年至2021年投入的低生育相关预算，共达280万亿韩元（约2872亿新元），但迄今未能有效提高生育率。据悉，难以兼顾工作和育儿、教育费负担较大是造成低生育的主要原因，婚姻登记减少和婚龄推迟也导致生育率下滑。

总和生育率，是指平均每对夫妇生育的子女数。国际通常以2.1作为人口世代更替水平，也就是说，考虑到死亡风险后，平均每对夫妇大约需要生育2.1个孩子，才能使上下两代人之间人数相等。