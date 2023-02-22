马国土团党宣传主任旺赛夫辞职

（早报讯）马来西亚反对党土著团结党宣传主任旺赛夫星期二（2月21日）被控贪污超过696万令吉（约210万新元）后，星期三（2月22日）宣布辞去党职。土团党主席慕尤丁过后说，土团党同意旺赛夫辞职，但这并不意味旺赛夫有罪。

48岁的旺赛夫也是槟州打昔牛汝莪区国会议员。他星期二在吉隆坡地庭被控与选择性招标计划（Jana Wibawa）有关的两项贪污罪名。控状指他去年4月索取贿赂696万2694令吉，为Nepturis公司取得中枢大道至东海岸大道路段的政府计划预审资格。

旺赛夫星期三在国会走廊召开记者会，宣布他将辞去土著团结党宣传主任职务，但将继续担任最高理事。他说，已告知土团党主席慕尤丁和总秘书韩沙再努丁，并交由最高理事会决定是否接受他的辞职。

旺赛夫说，他先辞去党职，直到法庭证明清白为止，这是他一直以来的原则。他希望民众别将他与巫统“官司派”相提并论。“如果继续诽谤我，我也将毫不犹豫地采取法律行动。”

慕尤丁过后在另一场记者会证实旺赛夫已卸下党职，即日生效。慕尤丁与旺赛夫讨论此事后，决定同意旺赛夫辞去宣传主任职务。

慕尤丁强调，旺赛夫辞职是不想因为被控而影响外界对土团党的看法，并不意味着有罪。“他是自愿辞职，我很感激也很佩服。”