美国法官裁定九一一事件受害者无法动用阿富汗外汇储备

（早报讯）美国联邦法官裁定，“九一一恐袭事件”受害者无法动用阿富汗中央银行35亿美元外汇储备，作为提告塔利班的赔偿。

综合路透社和法新社报道，曼哈顿联邦地区法院法官丹尼尔斯（George Daniels）星期二（2月21日）说，他“受限于宪法”，无法裁定塔利班为阿富汗合法政权。

这一裁决被认定是阿富汗中央银行在美资产归属权的一大前提。

这笔价值35亿美元（约47亿新元）资产，在2021年8月15日塔利班重掌阿富汗政权时，被美方冻结。美国总统拜登曾说，这笔钱可用来抚慰“九一一事件”受害者家属。

法官丹尼尔斯指出，若让“九一一恐袭事件”受害者取得阿富汗央行在美的资产，等同裁定塔利班是阿富汗合法政权。

他说，联邦法院没有权限达成上述结论，因为拜登政府并未承认塔利班为阿富汗政府。

丹尼尔斯一份30页的裁决中解释道：“判决债权人有权获得缺席裁决（default judgement），并为我们国家历史上最严重的恐怖袭击获得赔偿，但他们不能用阿富汗中央银行的资金这样做。”

丹尼尔斯的裁决与地方法官内特伯恩（Sarah Netburn）的建议一致，后者在2022年8月也建议原告不要向债权人团体追偿。

原告的代表律师李·沃洛斯基（Lee Wolosky）对这一裁决表示不满，指逾1万名受害者家属获得塔利班赔偿的权利被剥夺。

沃洛斯基说：“我们认为这一裁决是错误的，所以将提出上诉。”