周三美市盘前走势趋稳 重点谈全球最大零售商沃尔玛的业绩

星期三（2月22日）重点：

在联储局会议纪要于星期三（2月22日）晚上较迟时候发布之前，美国华尔街股市主要股指期货星期三走势趋稳。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起1.80点或0.04％，报3999.10点；纳斯达克100指数期货起7.60点或0.06％，报12067.90点；道琼斯指数期货则起15.20点，报33144.80点。

投资者将2月份美国商业活动的反弹，解读为利率需要在更长时间内保持较高水平以控制通胀，导致标准与普尔500指数和纳斯达克指数星期二（21日）连续第三个交易日收低。

标准与普尔500指数隔夜下跌81.75点，闭市报3997.34点。重量级的道琼斯指数更是著下跌697.10点，闭市报33129.59点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低2.41％或297.89点，以12060.30点收市。

美国股市星期二的交易一般，交易所的总成交量是110亿股，比过去20天的116亿2000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

在广告、云端和人工智能业务的强劲表现带动下，中国百度（Baidu Inc）星期三公布的第四季度营业额超标。百度也还宣布了高达50亿美元的股票回购计划，带动百度股价在星期三美市盘前攀高7.01％，截稿时报150.69美元。

在美国国内排名第一的家居装修连锁店家得宝（Home Depot Inc）星期二透露，市场对公司的产品需求疲软，并对2023年盈利做出悲观预测，导致家得宝股价星期二跌至三个月低点。该股星期三盘前回稳，截稿时报295.50美元，无起落。

下文我们来看看全球最大零售商沃尔玛（Walmart）星期二描绘的棘手的食品通胀挤对接下来业绩的影响。星期三盘前该股退低0.49美元，截稿时报146.84美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Virgin Galactic Holdings、苹果（Apple）、英伟达（Nvidia）和Carnival Corp。截稿时，这五只活跃股的股价波动极小，几乎全部持平。

因为通货膨胀，许多消费者都转购买更划算的商品，沃尔玛前几个季度的杂货业务因此争取到了更大的市场份额。（彭博社）

沃尔玛（Walmart）（纽约证券交易所代码：WMT）

（早报讯）虽然全球最大零售商沃尔玛星期二发布的季度业绩超出预期，但是因为对截至2024年1月底财年业绩作出令人失望的预测，令沃尔玛股价在星期二开盘后就下跌将近3％。不过，午盘后该股努力逐步收复失地，全日仍微起0.61％。

根据沃尔玛截至今年1月底的第四季度业绩报告，该集团调整后的每股盈利是1.71美元，营业额则是1640亿美元，双双比FactSet搜集到的分析师平均预测出色。分析师之前的预测是每股盈利1.52美元，营业额则是1597亿美元。沃尔玛在美国的同店销售额增长了8.3％，也比预期的4.9％高。

整体而言，沃尔玛截至今年1月底的2023财年表现是强劲的。在这个财年里，沃尔玛的总营业额增长6.7％至6113亿美元。同店销售额增长6.6％。沃尔玛调整后的每股盈利是6.29美元。两者都比分析师之前预的6066亿美元和每股盈利6.09美元还要杰出。

沃尔玛第四季度的业绩表现超标其实并不令人感到意外。在强劲的同店销售业绩的推动下，沃尔玛早在过去几个季度的业绩就已经轻松超标了。这个趋势只不过是延续至第四季度。

带动沃尔玛同店增长的主要是它的杂货业务。通货膨胀导致许多消费者都转购买更划算的商品，沃尔玛的杂货业务因此争取到更大的市场份额。在过去几个季度发布业绩时，沃尔玛的高管已经一再指出，他们发现沃尔玛已经吸引到更多的高收入购物者。当时这组高管还声称，这个趋势可能会持续到今年剩余的时间。

因此当沃尔玛星期二对接下来业务前景表现得很谨慎时，确实让市场投资者感到有些失措。沃尔玛预计2024财年调整后的每股盈利会是在5.90美元至6.05美元之间，比FactSet搜集到的市场普遍预测，即6.53美元低了许多。沃尔玛也说2024财年的净销售额将增长2.5％至3％。

沃尔玛的业绩似乎也为其他零售商在接下来几个星期发布的业绩定下了基调。

沃尔玛在2023财年通过派发股息和股票回购，总共回馈了160亿美元给股东。沃尔玛董事会也批准了2024财年派发年度每股股息2.28美元，同比增长2％。

在Tipranks的19名分析师中，有16名给予该股“买进”评级，三名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是163.37美元。