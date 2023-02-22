经国会批准 菲律宾加入全球最大贸易协定RCEP

（早报讯）菲律宾国会参议院投票通过485号决议案，批准《区域全面经济伙伴关系协定》核准书，菲律宾正式加入这一全球规模最大的自由贸易协定。

中国新闻社报道，菲律宾国会参议院星期二晚上（2月21日）以20票赞成、一票弃权、一票反对的结果正式批准《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）核准书。随后，菲律宾将向亚细安秘书处提交核准书。RCEP将在核准书提交60天后正式对菲律宾生效。

菲律宾贸工部长帕斯夸尔说，RCEP是一个现代、全面、高质量以及互利的经济伙伴关系协定，菲加入后将进一步促进与成员国家之间的经济发展效率，并加强同成员国在制造业、科技、农业、自然资源等领域的联系。

中国通讯社引述菲国家经济与发展局局长阿塞尼奥·巴利萨坎说，加入RCEP有利于菲融入全球供应链，可扩大市场准入，通过区域和全球贸易以及加大对战略部门投资来推动菲经济持续增长。

菲律宾总统小马可斯于2月10日在东京会见日本贸易振兴机构代表时承诺，国会很快就会批准这项协定。当时，只剩菲律宾和缅甸尚未核准这项协定。

2020年11月，亚细安10国与中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰共同签署《区域全面经济伙伴关系协定》。随着多国陆续通过国内审核程序，这一全球最大自由贸易协定于2022年1月1日正式生效。

2021年9月2日，菲律宾时任总统杜特尔特签署这一协定的相关文件，并递交至参议院进行最后审议。

中国国际贸易促进委员会星期三（2月22日）发布《2022年中国企业对外投资现状及意向调查报告》，其中显示约九成中国企业看好RCEP国家投资机遇。