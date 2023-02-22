巴西圣保罗暴雨天气持续 酿48死

（早报讯）持续数周的强降雨导致巴西圣保罗州沿海多地出现山体滑坡和洪灾，造成至少48人死亡。

路透社报道，巴西当局星期三（2月22日）公布数据称，截至目前，东南部圣保罗州的降雨量已超过600毫米，创全国有史以来的最高纪录。

圣保罗州政府预计，伤亡人数将随着搜救工作的持续进一步攀升，目前仍有数十人失踪。

距离圣保罗市约200公里的圣塞巴斯蒂昂市（Sao Sebastiao）首当其冲，至少47人遇难。

附近城镇伊利亚贝拉（Ilhabela）、卡拉瓜塔图巴（Caraguatatuba）、贝尔蒂奥加（Bertioga）和乌巴图巴（Ubatuba）也受到严重影响。

巴西当局指出，由于新的冷锋（cold front）将导致当地上空形成厚重的云层，预计星期三将持续迎来更多强降雨。

巴西气象部门日前曾发布高风险警告，预计圣保罗州在上星期天（19日）和星期一（20日）遭遇连续强降雨。本来在2月18日至22日庆祝狂欢节假期的圣保罗居民，因暴雨天气被迫暂停活动，圣保罗州多个沿海城市宣布进入紧急状态。

冷锋是指冷气团主动向暖气团方向移动的锋。当冷气团主动移向暖气团时，较重的冷气团会插入暖气团下面，造成暖气团被迫抬升。暖气团在抬升过程中逐渐冷却，其中的水汽容易凝结成云。如果此时的暖空气中刚好含有大量水汽，就可能带来雨雪天气。