芬兰做好准备先于瑞典加入北约

（早报讯）无论瑞典在加入北约方面进展如何，芬兰已做好准备在获得最后一个成员国批准后立即加入北约，而不会等待瑞典。

彭博社报道，芬兰总统尼尼斯托（Sauli Niinisto）星期三（2月22日）说：“我国议会将做出决定，如果土耳其和匈牙利批准，芬兰将成为北约成员。”芬兰议会将于下星期二（28日）进行表决。

俄乌战争爆发后，芬兰与瑞典申请同时加入北约。目前30个北约成员国中，只有土耳其与匈牙利迟迟未批准这一申请。

土耳其多次强调，可以分别评估芬兰和瑞典的申请，且支持芬兰加入北约，但一直不批准瑞典的申请。匈牙利议会将于3月1日开始辩论芬瑞两国的申请，预计于3月6日那一周表决。

由于芬兰议会现已推进批准加入北约的程序，外界猜测芬兰或不再坚持与瑞典同时加入北约。不过，尼尼斯托强调，他的声明不应被视为芬兰要抛下邻国。“在可由我们决定的层面，我们会齐头并进。不过，土耳其有自己的批准权，我们对此无能为力。如果土耳其和匈牙利批准，且我国议会通过相关立法，芬兰将加入北约。”

尼尼斯托还说，芬兰、瑞典和土耳其的会谈将在几周内恢复，并“乐观”估计芬兰与瑞典将于7月中旬在立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）举行的北约峰会上正式成为北约成员国。