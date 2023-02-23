芬兰做好准备先于瑞典加入北约

文 /
海珂娴

更新 /
更新 / 2023年2月23日 5:45 PM
发布 /
发布 / 2023年2月23日 5:29 PM
芬兰总统尼尼斯托“乐观”估计，芬兰与瑞典将于7月中旬在立陶宛首都维尔纽斯举行的北约峰会上正式成为北约成员国。（法新社）
芬兰总统尼尼斯托“乐观”估计，芬兰与瑞典将于7月中旬在立陶宛首都维尔纽斯举行的北约峰会上正式成为北约成员国。（法新社）

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（早报讯）无论瑞典在加入北约方面进展如何，芬兰已做好准备在获得最后一个成员国批准后立即加入北约，而不会等待瑞典。

彭博社报道，芬兰总统尼尼斯托（Sauli Niinisto）星期三（2月22日）说：“我国议会将做出决定，如果土耳其和匈牙利批准，芬兰将成为北约成员。”芬兰议会将于下星期二（28日）进行表决。

俄乌战争爆发后，芬兰与瑞典申请同时加入北约。目前30个北约成员国中，只有土耳其与匈牙利迟迟未批准这一申请。

土耳其多次强调，可以分别评估芬兰和瑞典的申请，且支持芬兰加入北约，但一直不批准瑞典的申请。匈牙利议会将于3月1日开始辩论芬瑞两国的申请，预计于3月6日那一周表决。

由于芬兰议会现已推进批准加入北约的程序，外界猜测芬兰或不再坚持与瑞典同时加入北约。不过，尼尼斯托强调，他的声明不应被视为芬兰要抛下邻国。“在可由我们决定的层面，我们会齐头并进。不过，土耳其有自己的批准权，我们对此无能为力。如果土耳其和匈牙利批准，且我国议会通过相关立法，芬兰将加入北约。”

尼尼斯托还说，芬兰、瑞典和土耳其的会谈将在几周内恢复，并“乐观”估计芬兰与瑞典将于7月中旬在立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）举行的北约峰会上正式成为北约成员国。

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