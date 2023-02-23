周四美市盘前走高 重点谈人工智能带动英伟达业绩

星期四（2月23日）重点：

越来越多投资者认为，市场已经在很大程度上消化了联储局最高利率的效应，因此美国华尔街股市主要股指期货星期四（2月23日）开始走高。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升17.50点或0.44％，报4008.60点；纳斯达克100指数期货起95.10点或0.79％，报12161.40点；道琼斯指数期货则起80.20点，报33125.30点。

华尔街数个主要股指星期三（22日）连续第四个交易日下跌。联储局星期三较迟时候发布的会议纪要，几乎没有出人意料的言论，因此投资者选择保持谨慎态度。

标准与普尔500指数星期三微跌6.29点，闭市报3991.05点。重量级的道琼斯指数则跌84.50点，闭市报33045.09点。以科技股为主的纳斯达克100指数略微上升0.05％或5.97点，以12066.27点收市。

美国股市星期三的交易淡静，交易所的总成交量是105亿8000万股，比过去20天的116亿1000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）领导的方舟投资基金，星期三进场吸购加密货币交易平台Coinbase Global的21万3519股股票。根据星期三的收盘价估计，这项吸购行动总值1300万美元。Coinbase Global在星期二（21日）收盘后也公布了乐观的季度业绩。Coinbase Global股价在星期四盘前上升1.44美元，截稿时报62.62美元。

莫德纳（Moderna）星期三宣布，它实验性的个性​​化mRNA皮肤癌疫苗与默克（Merck & Co）可瑞达（Keytruda）药物相结合的药物，已获得美国监管机构的突破性治疗认可，作为高危患者的额外治疗物品。莫德纳股价在星期三盘前上升2.94美元，截稿时报161.11美元。

星期四下文我们来看看晶片制造商英伟达（Nvidia）的最新业绩。星期四盘前该股起16.64美元，截稿时报224.18美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、英伟达（Nvidia）、Unity Software Inc、英特尔（Intel Corp）和微软（Microsoft）。截稿时，除了Unity Software Inc股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

投资者似乎都认为，市场对ChatGPT等人工智能系统的需求，将显著带动英伟达产品的销售量。（路透社）

英伟达（Nvidia Corp）（纳斯达克证券交易所代码：NVDA）

（早报讯）晶片制造商英伟达星期三盘后对本季度的业绩表现乐观，并明确地表明公司进军人工智能市场，绝对会抵消个人电脑晶片需求低迷的影响。这个消息直接带动英伟达股价星期三盘后跳高将近9％。

英伟达公开肯定了进军人工智能电脑晶片业务的回报。基于此，该公司预测，截至今年4月底的季度营业额将可达65亿美元，比彭博社收集的市场分析师平均预测的63亿5000万美元还要高。

根据英伟达截至今年1月底的第四季度业绩报告，集团季度营业额同比下降21％至60亿5000万美元，这也是英伟达在过去13个季度以来的第二次出现营业额下滑的状况。集团的季度每股盈利则是0.88美元。

虽然营业额下降，但是比市场分析师普遍预测的营业额60亿美元，以及每股盈利0.81美元都来得好。

英伟达首席执行官黄仁勋在与分析师的线上会议中说，人工智能正处在一个“拐点”，这也促使市场上各种规模的企业都来购买英伟达的晶片，以开发各种相关的人工智能软件。

黄仁勋说：“人工智能的多功能引发了全球企业的相竞开发，大家都急着部署各种人工智能战略。”

英伟达的人工智能图形处理单元（Graphics processing unit，简称GPU）的销售额大部分是归属于数据中心的。以截至今年1月底的全年表现来看，英伟达的数据中心营业额同比增长11％至36亿2000万美元。该公司高管透露，这个增长主要是因为美国云端服务提供商买进了更多英伟达的产品。

整体而言，英伟达现在已再次成为世界上最有价值的晶片制造商了。投资者似乎都认为，市场对ChatGPT等人工智能系统的需求，将显著带动英伟达产品的销售量。因此，英伟达的股价开年至今就已经回弹了整整45％。

在Tipranks的22名分析师当中，有16名给予该股“买进”的评级，四名给予“持守”的评级，两名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是235.09美元。