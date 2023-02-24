韩美举行模拟桌面演习 讨论应对朝核挑衅方案

（早报讯）美国五角大楼星期四（2月23日）说，韩美国防部官员进行了一次模拟桌面演习，重点讨论应对朝鲜核挑衅方案。

韩联社报道，美韩第八次延伸威慑手段运用演习（DSC TTX）在五角大楼进行。韩方的国防政策室长许泰根、美方主管东亚安全事务的副助理国防部长莫罕达斯（Siddhart Mohandas）、负责核武器和反大规模杀伤性武器政策的副助理国防部长约翰逊（Richard Johnson）与会。

此次演习反映了朝鲜核导不断升级的趋势，韩美模拟朝鲜发起核挑衅等情况，重点讨论了维护朝鲜半岛和平稳定的威慑力，以及应对朝核挑衅的方案。

美方强调，绝不容忍任何针对美国及盟友发起的核挑衅，这将导致朝鲜政权的终结。

双方还确认了韩美同盟应对朝鲜核导威胁的准备已就绪，并强调韩方尖端常规武器能力的加强为发挥威慑力作出重要贡献。双方还就灵活运用韩方力量遏制朝鲜核导威胁的最佳方案进行了讨论。

双方一致认为，应在信息共享、协商机制、危机时协商、共同策划和实施等各方面持续加强延伸威慑力，同时认为演习进一步增进对同盟能力的运用和加强的理解。

双方商定，将把在此次演习中讨论的战略方案反映到正在修改的“定制型威慑战略”（TDS）中，并推动韩美情报和军事部门早日举行联合式桌面演练（TTX）。在朝鲜挑衅接连不断的情况下，韩美通过此次演习重申美国对韩半岛的协防承诺，并商定今后继续加深各领域合作，加强美国的延伸威慑力。

韩美代表团星期四也视察了位于佐治亚州的金斯湾海军基地，环视美国核潜艇训练设施。韩美共同访问该基地尚属首次。