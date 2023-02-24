中国市场重新开放 欧洲奢侈品股显贵气

（早报讯）作为全球最大消费群的来源地，中国市场重新开放，再次把许多奢侈品牌股票带回舞台中央。欧洲的国际奢侈品股票在今年开年以来就已经上涨了15％，表现不但超越了欧洲股市的整体3％升幅，也轻松赢过美国股市上升9％的表现。

虽然许多市场人士的投资焦点通常都会放在非常活跃的美国股市，而美国股市也以它的科技巨头股票闻名全球，但是一谈到奢侈品股，这个发展迅速、盈利率高、对全球消费者具有强大吸引力的奢侈品牌行业，欧洲股市的魅力就显现出来了。

在当前的高通胀环境中，奢侈品股更是处在一个很有利的位置。在通货膨胀开始蚕食许多公司的盈利率的当儿，这些奢侈品牌公司却可以轻松地将增加的成本转嫁给客户，而客户还乐得排队抢购。

不仅如此，这些购买奢侈品的消费者，消费能力通常都比较强，因此通胀和经济周期对这类消费者的影响也相对较小。

例如在上星期发布第四季度业绩的全球知名柏金包包（Birkin）制造商爱马仕（Hermes），它的第四季度盈利就同比增长了23％。不仅如此，与一年前相比，他们全球价格还调高了7％，反映出爱马仕能够轻易将通货膨胀转嫁给客户的能力。

与一年前相比，爱马仕全球价格调高了7％，反映出爱马仕能够轻易将通货膨胀转嫁给客户的能力。（路透社）

爱马仕最近也再次公开表明，会在今年将产品的价格再上调5％至10％，以应对成本上升和货币波动。

另一个全球奢侈品牌集团酩悦轩尼诗路易威登（LVMH）去年的营业额和净利也都双双创新高峰。LVMH集团去年的净利比前年增加了17％至141亿欧元（约201亿新元），营业额则增加23％至792亿欧元。

虽然LVMH集团在去年第四季度经历了营业额稍微放缓，但是，在中国市场于今年重新开放的大环境下，该集团对今年的业绩仍是看好的。除了早在去年2月间就率先引领了业内知名品牌调高零售价，以应付市场的“报复性消费”之外，市场现在更是盛传，路易威登在中国市场的零售价将在不久后调高多达20％，以便充分从中国疫情封锁措施放松的强劲反弹中获益。

LVMH集团旗下品牌除了头号品牌路易威登（Louis Vuitton）之外，还有迪奥（Dior），以及两年前收购的蒂芙尼（Tiffany & Co）等。

开云集团的股价今年已经上升超过19％。（路透社）

而以古驰（Gucci）打响知名度的云开集团（Kering），最新的业绩报告也显示，虽然头号品牌古驰的销售额受到中国疫情封城的打击，在去年最后季度的营业额同比下降14％至27亿3000万欧元，但是在中国市场重新开放之际，许多市场分析师也公开表示看好开云集团会比其他同行更能从中获益，因为中国市场占古驰业绩的好一大块。

开云集团旗下品牌还包括：圣罗兰（Yves Saint Laurent）、葆蝶家（Bottega Veneta）和巴黎世家（Balenciaga）。其中巴黎世家近几年更是越来越受中国年轻消费者追捧。

生意备受看好直接带动股价攀高，这是不变的规律。开年至今，LVMH股价总共上升了17％，LVMH最近更成为首家市值超越4000亿欧元的欧洲公司。集团首席执行官阿诺特（Bernard Arnault）也“顺理成章”的超越美国电动车巨头特斯拉（Tesla）首席执行官马斯克（Elon Musk）和亚马逊创始人贝索斯（Jeff Bezos），成为世界首富。

开云集团股价今年也已经上升超过19％。不过，股价表现最出色的奢侈品牌要算是英国伦敦股市的博柏利（Burberry），今年的涨幅已经超过20％。现在就连超大型的奢侈品，例如顶级跑车法拉利（Ferrari）的股价也在今年上升超过22％。

转看在美国华尔街股市上市的奢侈品牌公司，拥有Michael Kors、范思哲（Versace）和Jimmy Choo的Capri Holdings，目前市值超过63亿美元。Capri Holdings因为受到中国客流量放缓拖累，导致旗下奢侈品牌的营业额均出现下滑，股价更是在今年下跌超过13％。

拥有Coach和Kate Spade的Tapestry Inc股价出现相反走势，开年至今则上升了11％。Tapestry Inc在本月初还上调了年度盈利预测并称1，Z世代和千禧一代消费者对旗下Coach手袋的需求强劲，公司产品的价格也有了更大的上涨空间。

与欧洲的超级奢侈品牌股相比，Tapestry和Capri虽然雄心勃勃，但是他们的客户不比欧洲奢侈品牌的客户来得富裕、稳定。在面对通货膨胀和其他宏观逆风的当儿，Tapestry和Capri的客户很可能显得“不够力”。如果真的要投资在奢侈品股，传统的欧洲老字号或许还是更有吸引力的。

就像LVMH首席财务官吉奥尼（Jean-Jacques Guiony）在发布业绩时所说的一样，公司去年在中国业务虽受影响，但2023年至今的情况已有所改善。如果这股回弹趋势能够持续，这是否意味着欧洲奢侈品股会是下一个投资亮点呢？