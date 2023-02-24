周五美市盘前下跌 重点谈中国科技巨头阿里巴巴业绩

星期五（2月24日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期五（2月24日）下跌。在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低15.50点或0.39％，报3996.80点；纳斯达克100指数期货下跌87.30点或0.72％，报12092.80点；道琼斯指数期货则下跌92.90点，报33061.00点。

华尔街主要股指隔夜（星期四）都在上涨区域收市。标准与普尔500指数也结束连续下跌四个交易日的走势。

标准与普尔500指数隔夜上升21.27点，闭市报4012.32点。道琼斯指数则起108.82点，闭市报33153.91点。纳斯达克100指数也起0.94％或113.87点，以12180.14点收市。

美国股市隔夜的交易继续淡静，交易所的总成交量是104亿3000万股，比过去20天的115亿9000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

奢侈品二手交易平台Farfetch预计，公司展开的多项新合作项目将有助于带动公司的销售额在2023年增长超过10％，并在2025年达100亿美元。Farfetch股价因此在星期五晚上盘前上涨超过8％，截稿时报5.35美元。

达美乐披萨（Domino’s Pizza）说，2022年的美国配送业务“承受着巨大压力”，而且也下调了未来两到三年的全球零售销售增长预测，导致股价在星期五晚上盘前下挫1.98美元，截稿时报305.88美元。

市场盛传，流媒体巨头网飞（Netflix Inc）要削减30个国家和地区的订户月费。这个消息导致网飞股价隔夜下跌3.35％。星期五晚上盘前该股继续退低3.54美元，截稿时报320.11美元。

星期五下文我们来看看中国科技巨头阿里巴巴的最新业绩。星期五晚上盘前该股下跌2.06美元，截稿时报92.10美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Opendoor Technologies Inc、Nektar Therapeutics、英伟达（Nvidia）和Carnival Corp。截稿时，除了Carnival Corp股价无起落之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

在中国业务放缓的情况下，阿里巴巴就通过它在东南亚的Lazada和全球电子商务网站全球速卖通（AliExpress）争取在海外市场取得增长。（路透社）

阿里巴巴（Alibaba Group Holding）（纽约证券交易所代码：BABA）

（早报讯）中国科技巨头阿里巴巴隔夜公布的第三季度业绩超标。而且在接下来的日子里，中国经济的重新开放相信也会有助于提振消费者信心和支出，从而带动这家电子商务巨头本季度的业绩。

根据阿里巴巴截至去年12月底的第三季度业绩报告，该集团的营业额同比增长2％，达2477亿6000万人民币（约359亿2000万美元），每股盈利更是同比增加了14％至19.26人民币。阿里巴巴集团的净利是468亿2000万人民币，同比增长69％至340亿2000万人民币。

之前Refinitiv搜集到的分析师平均预测是营业额2451亿8000万人民币，每股盈利16.26人民币，可见阿里巴巴这次的业绩表现，不仅是超标而已，而是远远的超标。

阿里巴巴最大的业务就是包括淘宝在内的中国商务部门。这个部门的营业额总计1699亿9000万人民币，同比下降1％。下降的原因是客户管理收入同比下降9％。所谓的客户管理收入就是那些来自淘宝和天猫电子商务平台上向商家销售的营销服务的收入。

由于中国业务放缓，阿里巴巴通过它在东南亚的Lazada和全球电子商务网站全球速卖通（AliExpress）争取在海外市场取得增长。国际商务营业额因此取得了同比增长18％，达194亿7000万人民币。

阿里巴巴高管说，在集团旗下平台的在线购物平台的交易总值同比下降了中个位数。这主要是因为消费需求疲软、市场的持续竞争，以及中国与疫情相关的情况，导致去年12月份的供应链和物流中断。不过现在公司已经看到了中国经济和消费出现反弹了。

阿里巴巴首席执行官张勇就在业绩新闻稿中说：“展望未来，我们相信消费者信心和经济活动将继续复苏。”

随着中国经济重新开放的全面影响的显现，阿里巴巴在未来几个季度的营业额增长相信会加快。摩根士丹利（Morgan Stanley）最近就在一份分析报告中，三年来首次将阿里巴巴评为中国科技行业的“首选”股票。

在Tipranks的10名分析师中，他们全部都给予阿里巴巴股“买进”评级，一年期限平均目标价是143.89美元。