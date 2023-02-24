世卫：人类感染H5N1禽流感病例增加引人担忧

（早报讯）柬埔寨一名11岁女孩感染H5N1禽流感死亡后，已出现越来越多的人类感染H5N1禽流感的报告。

柬埔寨官方星期三（2月22日）呈报一名女童死于禽流感，这也是柬埔寨九年来首起人感染禽流感病例。路透社报道，柬埔寨卫生部对女孩的父亲也做了检测，结果呈阳性，令人担心该病毒可能会在人与人之间传播。

世卫组织传染病危害管理部门主管布莱恩德（Sylvie Briand）星期五（24日）说，他们正与柬埔寨就此病例保持密切联系，并跟进曾接触该女孩的人的检测情况。

在普通情况下，出现人类感染H5N1禽流感实属罕见，一般是因为感染者与染疫鸟类直接接触。据报，在这名女孩所在村庄附近的河流中，发现了野鸟的尸体。

布莱恩德指出：“由于H5N1病毒在世界各地的禽类中广泛传播，以及包括人类在内的哺乳动物感染病例不断增加，全球H5N1的传播情况令人担忧……但截至目前，要对H5N1禽流感究竟是人传人，还是暴露在相同环境中传播下定论还为时过早。”

H5N1是2021年底以来，全球暴发过最严重的一波禽流感，已导致数百万只家禽被扑杀，大量野生鸟类死亡。世卫组织说，自2003年以来，全球已有450多起人类感染禽流感病例，人类感染H5N1禽流感的死亡率“超过50%”。