泽连斯基计划和习近平会面 希望中国参与和平进程

（早报讯）乌克兰总统泽连斯基说，无论任何形式的和平进程，他都希望中国能够参与其中，并计划与中国国家主席习近平会面。

综合英国广播公司（BBC）和法新社报道，泽连斯基星期五（2月24日）在俄罗斯入侵乌克兰一周年举行了记者会。

泽连斯基说，只要乌克兰盟友“履行它们的承诺并遵守交付（武器）期限”，胜利“必将属于我们”。

泽连斯基还说，他正在尽最大的努力阻止中国向俄罗斯提供武器，以避免任何“第三次世界大战”的风险。

他说：“我计划会见习近平。这对世界安全非常重要。”

在2月24日的记者会上，泽连斯基和一名记者合拍自拍照。（法新社）

泽连斯基没有说明他计划在何时何地会见习近平，但他表示希望中国支持一个“公正的和平”和乌克兰。

“我真心愿意相信，中国不会向俄罗斯提供武器。这对我来说非常重要。”

中国政府于2月24日俄乌战争一周年发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》，建议各方应保持理性和克制，避免乌克兰危机进一步恶化甚至失控，支持俄乌相向而行，尽快恢复直接对话，逐步推动局势降级缓和，最终达成全面停火。

文件呼吁冲突当事方严格遵守国际人道法，避免袭击平民和民用设施，应保护妇女、儿童等冲突受害者，尊重战俘的基本权利；支持俄乌交换战俘。

文件还强调，反对武装攻击核电站等和平核设施；反对使用或威胁使用核武器；反对任何国家在任何情况下研发、使用生化武器。