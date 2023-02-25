拜登：习近平可能对中国气球飞越美国领空不知情

（早报讯）美国总统拜登说，中国国家主席习近平可能对中国气球飞越美国领空并不知情。

路透社报道，拜登星期五（2月24日）接受美国广播公司（ABC）访问时，谈到日前一个疑似中国间谍气球飞越美国领空一事。他说，习近平可能并不知道发生此事。

拜登也说，他预计中国不会主动向俄罗斯供应武器。不过，他也认为，中国刚发布的《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》，俄罗斯将会是唯一的获益者。

拜登被问及中国对俄乌战争提出的和平方案时，他说：“会令普京拍手叫好的方案，怎么可能会有好事？”他说：“由中国为一场对乌克兰完全不公正的战争进行谈判，这是不合理的。”

乌克兰总统泽连斯基星期五说，无论任何形式的和平进程，他都希望中国能够参与其中，并计划与中国国家主席习近平会面。

中国政府于2月24日俄乌战争一周年发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》，呼吁俄乌停火并启动和谈，但没有就如何处置俄罗斯占领的乌克兰领土表达立场。

美国1月28日在阿拉斯加州空中发现一个来自中国的气球。拜登2月4日下令军方把它击落。中国坚称那是误入美国领空的民用气象气球，美方则说有确凿证据证明那是间谍气球。

拜登2月16日发表全国讲话，强调美国会负责任地管控与中国之间的竞争，但“不寻求新冷战”，也不会为击落中国气球道歉。如有任何飞行物对美国人民的利益和安全构成威胁，“我会下令把它击落”。

美国已完成中国气球的打捞作业，调查人员目前正在分析这个疑似间谍气球的内部器件。

另外，美国国务卿布林肯上星期天接受哥伦比亚广播公司新闻（CBS News）访问时警告，如果北京为莫斯科供应“致命性援助”，将进一步损害已因气球事件而再次陷入困境的美中关系。

其他西方领袖包括北约秘书长斯托尔滕贝格近日也表明，担心中国会考虑向俄罗斯提供将用于乌克兰的致命武器。