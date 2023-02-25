伊朗称已研发射程1650公里的远程巡航导弹

（早报讯）伊朗伊斯兰革命卫队高官称，伊朗已研发射程1650公里的巡航导弹。

路透社报道，伊朗革命卫队航空航天部队司令哈吉扎德（Amirali Hajizadeh）星期五（2月24日）接受国营电视台访问时说：“我们已把这种射程为1650公里的巡航导弹，添加到伊朗伊斯兰共和国的导弹库中。”

考虑到俄罗斯在乌克兰战争中使用伊朗制的无人机，这一消息料将令西方国家担忧。

伊朗国营电视台播放了据称是新型“帕维”（Paveh）巡航导弹首次出现在电视的画面。

哈吉扎德还谈到伊朗经常威胁说要为被美国杀害的伊朗高级将领报仇，他说：“我们要夺取（美国前总统）特朗普的性命。”

2020年1月3日，美军在巴格达国际机场附近的一次空袭行动中，炸死伊朗革命卫队特种部队属下“圣城旅”（Quds Force）将领苏莱马尼（Qassem Soleimani）。

哈吉扎德称，2020年苏莱马尼遇害后不久，伊朗对驻伊拉克、由美国领导的盟军部队发射一枚弹道导弹，并不是要对付那些“可怜的士兵”。

他在电视访问中说：“真主保佑，我们要杀的人是特朗普、（美国前国务卿迈克）蓬佩奥……以及发出（行刺苏莱马尼）命令的军方司令。”

伊朗领导人经常以强硬字眼誓言，要为苏莱马尼报复。