四方安全对话外长3月3日新德里聚首

（早报讯）在美中关系再起波澜之际，美国国务卿布林肯下周将到印度新德里，与印度、日本和澳大利亚外交部长会面，举行一公开讨论会。

美印日澳为四方安全对话（QUAD）成员国。

法新社报道，美国国务院南亚与中亚事务助理国务卿唐纳德·卢（Donald Lu）星期五（2月24日）说，布林肯3月3日将在印度新德里二十国集团（G20）会议场边，与印度、日本、澳洲外长会谈。

他说，四方安全对话外长将举行一小时公开讨论，这是印度“瑞辛纳对话”（Raisina Dialogue）的一部分。

瑞辛纳对话是每年在新德里举行的多边会议。自2016年成立以来，这个多边会议已成为印度地缘政治和地缘经济的旗舰会议。

唐纳德·卢说，四方安全对话外长将强调美印日澳的近期举措，包括救灾纾困和疫苗援助，淡化涉及中国的潜在议题

他强调，“四方安全对话不是军事联盟；也不是一个针对任何国家或国家集团的组织”，称四方安全对话旨在努力促进地区活动与价值观，以支持一个自由和开放的印太地区。

四方安全对话是由已故日本前首相安倍晋三提出的一个概念，崛起的中国与美印日澳的摩擦都增加，安倍寻求四个民主国家相互合作，中国则谴责四方安全对话旨在围堵中国。