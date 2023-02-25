戴琪：中国仍采用国家主导经贸方式 与开放市场化原则背道而驰

（早报讯）美国贸易代表戴琪说，中国“在加入世界贸易组织（WTO）20多年后，仍然采用国家主导的经济和贸易方式，这与世贸组织所有成员国认可的开放、市场化原则背道而驰。”

美国之音报道，美国贸易代表办公室星期五（2月24日）发布向美国国会提交的《2022年中国履行世贸组织承诺情况的报告》，详细列举了拜登政府对中国履行加入世界贸易组织承诺的评估。

戴琪在贸易代表办公室发布的新闻稿中说：“中国的做法使它成为一个局外人，并继续对美国和世界各地的工人和企业造成严重伤害。这份报告详细阐述了中国非市场政策和做法的规模，并提醒国际贸易体系必须继续合作，捍卫我们的共同利益，免受这些有害行为的损害。”

新闻稿说，在过去两年，拜登政府推行了一项多方面的战略，考虑到美中贸易关系的当前现实，以及中国现在和未来对美国和其他贸易伙伴构成的诸多挑战。在拜登总统的领导下，美国对当今和未来的产业进行了投资，包括通过《两党基础设施法》、《降低通货膨胀法》和《晶片与科学法》。美国寻求在适当情况下与中国直接接触。与此同时，拜登总统继续建立盟友和合作伙伴联盟，以解决中国及其非市场经济政策和做法带来的独特问题。

根据《2000年美中关系法》和《美国法典》的要求，美国贸易代表每年要向美国国会报告中华人民共和国履行与加入世贸组织有关的承诺的情况，包括对美国作出的多边承诺和任何双边承诺。

《2022年中国履行世贸组织承诺情况的报告》是美国贸易代表办公室向国会提交的第21份报告。