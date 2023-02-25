德国将致力实现印度和欧盟自由贸易协议

（早报讯）德国总理朔尔茨说，他和印度总理莫迪将致力使印度和欧盟的自由贸易协议得以实现。

朔尔茨星期六（2月25日）抵达印度进行访问，第四次与印度总理会晤。

据路透社报道，朔尔茨强调，印度和欧盟自贸协议是一个重要的课题，他将“亲自参与”推动。

朔尔茨此前接受《印度时报》访问时说：“我们希望进一步加强与印度的双边关系，以及两国在全球问题上的合作，如缓解气候变化和通过公平、绿化和可持续的方式推动经济转型。”

朔尔茨相信也会借此行大力向印度推销六艘总值52亿美元（约70亿新元）的常规潜水艇，以期减少印度对俄罗斯军备的依赖。不过分析认为，这个计划可能不会立即见效。

莫迪在会见朔尔茨时则说，印德两国正在努力扩大安全和防务关系，实现尚未发掘的合作潜能。

在俄乌战事方面，西方国家一直希望寻求印度的支持，反对俄罗斯对乌克兰的入侵。

在前往印度首都新德里访问前，朔尔茨发推文说：“印度和德国有非常好的关系，并希望能加以深化。这是我们会谈的主题之一，还有很重要的（议题）是世界的和平。”

朔尔茨接受《印度时报》访问时也说：“如果我们想共同有效地应对全球挑战，我们需要一个坚实、可靠和基于规则的国际秩序。攻击邻国，用武力夺取领土，犯下可怕的战争罪行，是不能容忍的。”