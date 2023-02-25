云顶半山土崩罹难者家属与生还者不满调查报告迟迟未出

（早报讯）马来西亚著名旅游胜地云顶半山去年底发生土崩至今超过两个月，生还者与罹难者家属不满官方的调查报告迟迟未能出炉，他们也不满事发现场一些轻微损坏的车子，到了警局却变成一堆废铁。

峇冬加里一处露营地点去年12月16日凌晨发生严重土崩事件，当时参与露营的92人之中的31人不幸罹难，其中包括13名儿童。其余61人则安全获救。

18名罹难者家属与生还者星期六（2月25日）在吉隆坡召开记者会。其中一名罹难者家属林文祥说，事故调查报告至今毫无消息，罹难者家属不清楚调查进展，也不知道该联系何人以获取最新信息。

他指出，政府今年1月宣布，完整调查报告预料能在1月底完成，但过后却没有了下文。“我们只是想知道谁负责调查，才能向相关人员获取最新信息。”

天然资源、环境和气候变化部长聂纳兹米1月19日告诉媒体，此次事件的初步报告已在1月初提呈内阁，内阁讨论后提出一些疑问，相关单位因此需要时间完成报告。他透露，完整报告还将纳入地方政府发展部和警方的调查报告，然后再次提呈内阁。

此外，林文祥也透露，他们发现一些在事故现场轻微受损的车子，拖去警局后却成为一堆废铁。“我透过新闻报道清楚看见我的车只是轻微损坏。但我前往乌鲁本南警局认领汽车时，我的车却如同废铁。”

他说，还有数名受害者家属通过媒体刊登的现场画面，看见家人的车子只受到轻微损伤，车身没有污迹。但当他们抵达警局认领车子时，这些车子全都变成“报废车”，车内的物品、汽车音响及零件也都不翼而飞。