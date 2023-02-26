美国两党恐难在对华政策上达成共识

（早报讯）由于在政策制定方面存在分歧，党派之间缺乏互信，美国共和党和民主党在立法应对中国威胁这一议程上，恐怕难以达成共识。

《纽约时报》报道，美国两党近来一直试图在众议院和参议院保持统一态度，认为须敦促立法应对中国军事化、俄中关系加深及中国日益扩大的经济影响所带来的影响。不过，在美军2月初击落疑似中国间谍气球后，共和党针对总统拜登的批评愈发强烈，指他对华态度软弱，两党意见逐渐出现分化。

民主党众议员克利胥纳莫提（Raja Krishnamoorthi）说，气球事件似乎成为一些人抨击拜登的政治工具，“这是我们（两党）在政治上可能会走偏的地方”。

此外，此前针对中国短视频平台TikTok的禁令、禁止中国人购买美国农田及农业地产、限制美国对华出口及对外投资等措施，虽然在两党之间引起兴趣并有了进展，但都属于防御性举措，且影响范围有限，不利于对华政策立法在目前呈分裂状态的国会获得通过。有专家指出，这些举措也无法让选民感受到多少威力，对2024年总统竞选的政治宣传更无太大帮助。

共和党人目前仍在争取加大对包括TikTok在内的中国和俄罗斯社交应用的制裁力度，但相关法案尚未得到参议院情报委员会主席、民主党人沃纳（Mark Warner）的批准。沃纳说，两党需要受宪法支持的应对方式，来遏制威胁美国安全的外国技术。