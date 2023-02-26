诺基亚宣布新标志与企业形象

（早报讯）诺基亚星期天（2月26日）公布新的标志和企业形象，显示这家一度是手机领头羊的科技企业已迈入新的领域，迎接新的增长机遇。

诺基亚的新标志由五种形状组成“NOKIA”的五个英文字母，旧标志的背景蓝色以多色取代。

据路透社和彭博社报道，诺基亚首席执行官隆德马克（Pekka Lundmark）在世界移动通信大会（Mobile World Congress）接受记者访问时说：“在大多数人心目中，我们仍然是一个成功的手机品牌，但诺基亚已不是这样的企业。”

“我们要推出一个新的品牌，非常关注网络和工业数码化，这与传统的手机完全不同。”

隆德马克2020年接过诺基亚的领导棒子后，制定了分三个阶段的策略：重置（reset）、加速（accelerate）和规模化（scale）。他说，如今诺基亚已完成重置阶段，要开始加速阶段。

虽然诺基亚仍要发展服务供应业务，即向电信公司出售设备，但它现在的重点是向其他企业出售设备。

国际上的主要技术公司与诺基亚等电信设备制造商合作，向企业客户销售5G网络和工厂自动化设备，这些客户大多来自制造业。

隆德马克说：“这个信号非常明确。我们只想进入我们能拥有全球领导地位的业务。”