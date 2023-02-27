美国能源部：冠病病毒从中国实验室泄漏可能性最大

（早报讯）美国官员星期天（2月26日）说，美国能源部根据新的情报对冠病溯源问题得出的结论是，冠病病毒从中国实验室意外泄漏的可能性最大，但美国情报界对冠病源头的看法依然意见分歧。

根据《华尔街日报》报道，能源部在美国国家情报总监海恩斯办公室的一份机密报告中，做出这一结论，这也标志着美国能源部立场的转变。能源部此前说，对于冠病病毒如何出现并没有任何定论。

美国官员拒绝透露情报内容。但能源部的许多见解来自能源部监督的国家实验室网络，而不是来自更传统的情报形式如间谍网络或通信拦截等。

情报官员认为追溯冠病病毒的源头，对于改善全球对未来健康危机的应对可能很重要。但他们也强调，由于中国反对进一步追溯冠病源头，要找到冠病来源的答案可能很困难，甚至不可能。

科学家认为，有责任为这场已夺走近700万条人命的大流行病到底如何开始提供解释；而且，更多地了解冠病起源，可以帮助研究人员了解未来大流行病对人类构成的最大威胁是什么。

不过，《纽约时报》指美国情报机构对能源部结论的信心程度为“低度”（low confidence），因为美国情报机构对冠病源头的看法并不一致。

一些听取了能源部汇报的官员认为，有关情报相对薄弱，指能源部的结论确定性不高，对其结论“信心不足”。

美国各情报机构在听取了能源部的汇报后，都没有改变他们的看法。