美国指柬埔寨禽流感个案为地方性流行病进化枝 未发现人传人迹象

（早报讯）美国疾病控制与预防中心（CDC）说，在柬埔寨导致两人感染禽流感病毒H5N1的个案，确定为在柬埔寨流行的禽流感地方性进化枝（endemic clade）。

路透社报道，上周，柬埔寨一名11岁女童感染H5N1后死亡，女童的父亲后来也证实感染H5N1。

当局担忧两起病例是由新的H5N1病毒株2.3.4.4b引起的。这种禽流感病毒株于2020年出现，最近几个月造成了破纪录数量的野生鸟类和家禽死亡。

但迄今为止的调查表明，柬埔寨两起H5N1病例的情况并非如此。

美国CDC上星期六（2月25日）发布一份声明说，柬埔寨卫生部根据在柬埔寨进行的初步基因测序，将两起病例确认为H5进化枝2.3.2.1c。这种病毒株已在柬埔寨的鸟类和家禽中传播多年，偶尔也发生人感染个案。

柬埔寨国家流感中心主任卡尔森说：“这是一种较老的禽流感分支，多年来一直在当地传播，虽然过去曾出现人感染病例，但尚未发现它会导致人际传播。不过这并不代表它的威胁不大。”

卡尔森也是柬埔寨巴斯德研究所病毒学代主管，上周两起病例的基因测序由他负责。他强调，必须协调和迅速采取应对措施，以防止进一步传播并限制接触任何共同来源。

美国CDC正对柬埔寨两起个案来源进行调查以及调查任何新的病例。到目前为止，美国CDC没有发现人与人之间传播的迹象。