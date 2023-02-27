墨西哥首都爆发大示威 不满政府改革选举机构

（早报讯）数以万计的墨西哥人星期天（2月26日）在首都墨西哥城举行示威，抗议政府改革选举机构，称这是对民主的威胁。

路透社报道，主办方称，星期天多达50万人参加了示威活动，另有一些人对示威人数的估计较低。

社交媒体上的视频显示，位于墨西哥城市中心的索卡洛广场万头攒动，连广场周围的街道也挤满了人。

墨西哥国会上周三（22日）以72票对50票，通过了对国家选举研究所（INE）进行重大改革的提案，改革措施包括大砍INE预算，以及缩减INE雇员人数与职权。

墨西哥总统洛佩斯认为，改革将节省政府开支并减少选举机构的政治特权。

洛佩斯抨击INE腐败且效率低下，否认改革INE会削弱民主，批评者则誓言要把立法者告上最高法院。

洛佩斯及其支持者自2006年以来一直批评INE，尽管INE宣布他在2018年取得压倒性胜利，但洛佩斯始终认为在墨西哥举行选举的成本很高，并指INE实际上掌握在精英手中。

INE负责人科尔多瓦（Lorenzo Córdova）多次在公开场合为选举机构辩护，并将改革定性为对墨西哥民主的威胁。22日国会举行投票后，INE发推文称，这项改革削弱了INE对违反竞选财务规则的候选人和政党的制裁，这将“危及选举的公平性和透明度”。