马国批准新加坡等10国公民以自动通关系统从KLIA入境

（早报讯）马来西亚政府宣布，新加坡等10个低风险国家的公民星期一（2月27日）开始就能在吉隆坡国际机场（KLIA）透过自动通关系统入境。当局之前已经允许符合条件的新加坡公民在柔佛新山和振林山两个陆路关卡使用这项系统入境。

内政部长赛夫丁星期一前往吉隆坡国际机场，巡视首批外国旅客使用自动通关系统入境的情况。他过后告诉媒体，来自新加坡、文莱、澳大利亚、新西兰、德国、日本、韩国、沙特阿拉伯、美国及英国等10国的旅客，即日起可在吉隆坡国际机场使用自动通关系统入境。

他说，政府分析吉隆坡国际机场去年全年入境的外国旅客数据后发现，这10国旅客占27.1%或约85万5000人次。加上政府分析这些旅客的相关风险后，认为这10国都属于低风险国，因此同意这些国家的旅客能以自动通关系统入境。

目前持新加坡护照的民众，若要在新山关卡及新马第二通道关卡使用自动通关系统，首先必须确保他们的护照是嵌有储存个人生物认证资料晶片的电子护照（e-passport），护照有效期至少三个月。他们也必须在入境柔佛前三天上网填写及提交马国的电子入境卡。首次使用自动通关系统者，还必须在入境时到移民局柜台进行一次性的呈报生物认证资料。