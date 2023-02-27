消息：巫统副主席七角战将成为当权派与反对派角力战

（早报讯）巫统党选将近，有消息指巫统当权派与反对派将借着竞选副主席而展示实力，反对派更希望让党主席阿末扎希派系人马无法当选，借此向阿末扎希示威。不过，彭亨州务大臣旺罗斯迪认为，这只是一些巫统领袖的个人意见。

旺罗斯迪星期天（2月26日）晚间出席活动后告诉媒体，有关巫统当权派与反对派将借着竞选副主席而互别苗头的说法，只有一些巫统领袖这么认为。“我不知道（这种说法）……我认为这（副主席职）是开放给所有人竞选的。”

巫统共有三个副主席职位，现任副主席为前首相依斯迈沙比里、高教部长卡立诺丁，以及前乡区及区域发展部长马哈基尔。巫统这次党选由于党主席和署理主席两大高职不开放竞选，因此副主席职出现激烈竞争。

之前有消息指这次将有九人竞选，其中包括三名现任副主席。不过，依斯迈星期天宣布不再竞选这个职位。表明将竞逐这个职位的外交部长赞比里，星期一（27日）则突然宣布退选，使这次副主席职位的角逐者减至七人。

这七名巫统副主席候选人为卡立诺丁与马哈基尔两名现任副主席，以及负责法律与体制改革的首相署部长阿莎丽娜、彭亨州务大臣旺罗斯迪、蒂蒂旺沙区国会议员佐哈里阿都、巫统最高理事理查马利肯，以及前柔佛州务大臣哈斯尼。