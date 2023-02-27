周一美市盘前走高 重点谈股神巴菲特掌管的伯克希尔哈撒韦业绩

星期一（2月27日）重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期一（2月27日）走高。在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升17.40点或0.44％，报3987.40点；纳斯达克100指数期货起54.90点或0.46％，报12024.60点；道琼斯指数期货则起127.60点，报32944.50点。

●华尔街主要股指在上星期五（24日）大幅下跌，创下今年以来的最大单周跌幅。近日发布的美国经济数据显示消费者有韧性，让投资者不得不为联储局可能更积极加息做好准备。

●标准与普尔500指数上星期五下跌42.28点，闭市报3970.04点。重量级的道琼斯指数则跌336.99点，闭市报32816.92点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.73％或210.49点，以11969.65点收市。

●美国股市上星期五的交易淡静，交易所的总成交量是103亿1000万股，比过去20天的115亿3000万股平均成交量明显少很多。

盘前交易重点：

●据知情人士透露，药剂公司辉瑞（Pfizer Inc）正就收购生物技术公司Seagen Inc进行谈判。这项收购行动估计总值达300亿美元。辉瑞股价在星期一（27日）晚上盘前退低0.82美元，截稿时报40.93美元。

●特斯拉（Tesla）在柏林的超级工厂落实了另一个新里程碑。根据特斯拉欧洲官方社交媒体最新消息，柏林的超级工厂成功在一个星期内生产4000辆Model Y电动车。特斯拉股价星期一晚上盘前上涨3.70美元，截稿时报200.58美元。

●根据报道，美国司法部将阻止Photoshop制造商Adobe Inc，以200亿美元收购云端设计平台Figma。Adobe Inc股价在上星期五下挫7.63％之后，于今晚盘前回稳，起2.46美元，截稿时报323.00美元。

●星期一下文我们来看看美国股神巴菲特（Warren Buffett）掌管的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）的最新业绩报告。星期一晚上盘前伯克希尔哈撒韦A股截稿时报46万1705美元，无起落；B股则起0.76美元，截稿时报304.78美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、英伟达（Nvidia）、Palantir Technologies、Union Pacific Corp和苹果（Apple）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

虽然巴菲特没有对伯克希尔哈撒韦的投资组合发表太多评论，但是他却说出了他们投资策略的秘诀，那就是：长期思考和专注。（路透社）

伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）（纽约证券交易所代码：BRK-A和BRK-B）

大经济环境谁也躲不了，就算是由美国股神巴菲特掌管的伯克希尔哈撒韦公司，都无法避免通货膨涨带来的压力。伯克希尔哈撒韦上星期六（25日）发布的第四季度营运盈利就罕见的出现下降情况。

伯克希尔哈撒韦去年第四季的营运盈利报67亿美元，比去年同期的72亿8500万美元减少7.9％。伯克希尔哈撒韦集团营运盈利是指该集团所拥有的各个企业的总盈利。

如果以全年表现来看，伯克希尔哈撒韦集团的年营运盈利则为307亿9300万美元，比2021年的274亿5500万美元显著增长了12.2％。

与此同时，伯克希尔哈撒韦在去年第四季度也用了28亿5500万美元回购了自家股票。这数额虽然比前年同期的60亿美元少，但是还是比去年第三季的约10亿美元的回购总额来得高。总结去年一整年，伯克希尔哈撒韦是买回了将近80亿美元的自家普通股。

不过，伯克希尔哈撒韦业绩里最吸睛的要算是它拥有的现金了。伯克希尔哈撒韦的现金储备在去年第四季仍显著增至1286亿5100万美元，比第三季度的近1090亿美元还要多。

巴菲特在他致给股东的年度信中说，在继续持有众多业务投资之际，伯克希尔哈撒韦也将继续持有“大量现金”和“美国国库券”。他还具体指出，伯克希尔哈撒韦下一任首席执行官的个人净资产的“很大一部分”，也会是由伯克希尔哈撒韦股票组成的。换言之，伯克希尔哈撒韦的盈利能力，与带领伯克希尔哈撒韦公司的“掌门人”的个人利益是息息相关的。

巴菲特说：“我们会确保公司不会出现像在金融恐慌，或是前所未有的保险损失等的紧急情况，以便确保公司在任何情况都不会急迫需要现金。我们的股东将能通过公司保留盈利、继续储蓄、取得繁荣。在伯克希尔哈撒韦，我们的工作是没有终点线的。”

在Tipranks的三名分析师中，有两名给予该股“买进”评级，一名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是51万1284美元。以隔夜的46万1705.01美元闭市价计算，分析师认为该股平均还会有10.74％的向上潜能。