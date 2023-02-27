苏纳克：将与欧盟主席进行北爱贸易问题最后会谈

（早报讯）英国首相苏纳克说，即将与访问英国的欧盟委员会主席冯德莱恩会晤，针对北爱尔兰脱欧后的贸易问题进行“最后会谈”。

路透社报道，冯德莱恩（Ursula von der Leyen）星期一（2月27日）访问英国，苏纳克期待与她见面，并就北爱相关议程进行讨论。

据报，苏纳克将于当地时间星期一晚上6时30分（新加坡时间28日凌晨2时30分），在英国国会就北爱问题做出正式声明。

苏纳克此前说，将在星期一宣布一项关于北爱尔兰脱欧后贸易规则的新协议，试图使这一持续已久的问题得到彻底解决。

英国退出欧盟时，与布鲁塞尔签署了一项“北爱尔兰协议”，以避免在与爱尔兰500公里的陆地边界地带实施有政治性争议的检查。但这一协议为部分从英国运出的商品设立了屏障，因为协议将北爱保留在欧盟的商品单一市场内，同时也使北爱受到部分欧盟规则的约束，尽管它并非欧盟成员国。

苏纳克做出的新计划，或将放宽对从英国流向北爱货物的实物检查，并让北爱对因英国脱欧制定的复杂条款下，必须施行的欧盟规则拥有发言权。

若苏纳克的计划能够成功，将有助于巩固他对保守党的掌控，并在2024年的选举中，有望赢过目前民调支持率领先的工党。若失败，则可能引发保守党内欧洲怀疑派的反对，并加深2016年脱欧公投后日益严重的意识形态分歧。