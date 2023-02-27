土耳其球迷球场内示威 高喊政府下台

（早报讯）土耳其球场内发生球迷示威事件，示威者高喊“政府下台”，批评当局在2月6日7.8级强震灾难中的无能表现。

法新社报道，伊斯坦布尔球队贝希克塔什（Besiktas）的球迷星期天（2月27日）在球场内呼吁政府辞职，并将数千个毛绒玩具扔到球场上，捐赠给受灾儿童。

比赛结束后，民族主义运动党的党魁巴赫切利（Devlet Bahceli）发推文称，示威者的口号对地震受害者不负责任和不尊重，并强烈谴责他们在“国家如此敏感和痛苦的日子里，利用体育进行肮脏的政治活动。”

巴赫切利还呼吁球会闭门比赛，以防止进一步发生抗议活动。

此前，另一支伊斯坦布尔球队费内尔巴赫切（Fenerbahce）的球迷也在星期六（25日）的球赛中喊出抗议政府的口号，防暴警察迅速采取行动拘留了抗议者。

土耳其－叙利亚7.8级强震至今已造成超过五万人死亡，150多万人无家可归。地震发生后，土耳其国内民众对总统埃尔多安的愤怒和反对情绪持续升温。

尽管埃尔多安已在灾后巡视工作中向民众致歉，承认政府应对灾情和救援不力，寻求民众原谅，并持续拘捕地震中倒塌的劣质建筑承建商，但依然无法平息众怒。他本人也将在几个月后面临执政20多年来，最艰难的选举形势。