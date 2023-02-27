世行：强震给土耳其造成342亿美元直接损失

（早报讯）世界银行说，土耳其2月6日连遭两次强震，经初步评估已造成342亿美元（约461亿新元）的直接损失，且灾后重建和恢复的总成本可能高两到三倍。

路透社报道，世行负责欧洲和中亚事务的副行长比杰尔德（Anna Bjerde）星期一（2月27日）做出上述预估。342亿美元相当于土耳其2021年经济产出的4%左右。但这不包括对该国经济增长的间接或次生影响，也没有将一周前发生的最近一次地震算在内。

比杰尔德说：“根据我们的经验，灾后重建成本可能高达预估直接物理损坏价值的两到三倍，”

世行土耳其国家主管洛佩斯（Humberto Lopez）说，预计地震还将使土耳其2023年国内生产总值增长预测减少至少半个百分点，目前的预测值为3.5%至4%。

土耳其2月6日接连发生7.8级和7.5级强震，随后还累计发生7500多次余震，是该国有史以来发生最致命的地震，连同邻国叙利亚，共有超过五万人丧生。

根据世行的全球灾后损失快速评估报告（GRADE），强震造成125万人因房屋受损或完全倒塌而无家可归。受灾最严重的是土耳其南部的11个省份，也是该国贫困率最高的省份。当地收容了超过170万叙利亚难民，约占土耳其叙利亚难民总数的一半。

世行已从土耳其现有的两个项目中为该国提供了7.8亿美元的即时援助，并为一个新的紧急恢复项目提供了10亿美元的援助。