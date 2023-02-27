澳洲日本或加入美菲联合巡逻南中国海

（早报讯）澳大利亚和日本据说有意加入美国和菲律宾，在南中国海进行联合巡逻，而菲律宾已就此与各方展开讨论。

路透社报道，菲律宾驻美国大使罗曼德斯（Jose Manuel Romualdez）星期一（2月27日）透露，澳洲和日本“想参加联合巡逻，以确保有行为准则和航行自由”，但这个想法目前还在讨论阶段。

罗曼德斯还说，美国、日本和澳洲一直在进行三边海军演习，与这些国家联合巡逻，“对菲律宾和整个地区都有好处”。

菲律宾总统小马可斯星期一说，南中国海问题是“世界上最复杂的地缘政治局势”。中国与菲律宾、越南、马来西亚等在南中国海有主权争议。若联合巡逻计划获得落实，这将是菲律宾首次加入在南中国海的多边海上巡逻行动，并可能激怒中国。

菲律宾前海军副司令裘德·王（Rommel Jude Ong）在谈及联合巡逻计划时说：“对菲律宾而言，这让我们在对抗中国时有了美国以外的伙伴。”

“不管喜欢与否，我们也需要调度与美国的互动，以确保我们不会陷入中美之间的问题。”

澳洲国防部长马尔斯（Richard Marles）上周说，当局希望扩大与菲律宾的双边防务关系，联合巡逻是“下一步行动”。

澳洲、日本和美国等数十个国家承认海牙国际仲裁庭2016年就南中国海主权作出有利菲律宾的裁决。但中国不承认这项裁决，称尊重航行自由，但反对破坏主权的行为。