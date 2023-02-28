英国和欧盟就脱欧后 北爱贸易安排达成新协议

（早报讯）英国和欧盟就脱欧后，对北爱尔兰贸易安排达成新的协议，英国首相苏纳克称，新协议将为英国与欧盟关系的新篇章铺平道路。

综合路透社和英国广播公司（BBC）报道，苏纳克和欧盟委员会主席冯德莱恩星期一（2月27日）在温莎会晤，就英国脱欧后的北爱尔兰贸易安排达成最终协议。

苏纳克在温莎的联合新闻发布会上说，双方同意以新的《温莎框架》（Windsor Framework）取代《北爱尔兰议定书》，让货物更顺畅地从英国其他地区运往北爱尔兰，消除爱尔兰海的“任何边界感”。

他说，新协议将设立红色和绿色通道系统，减少繁琐程序，同时保障北爱尔兰的司法管辖权。

另外，新协议将引入“斯托蒙特刹车机制”（Stormont brake）。如果北爱尔兰议会认为，对欧盟货物运输规则的修改影响平民生活，可以中止相关规则。北爱尔兰议会大楼位于贝尔法斯特斯托蒙特。

冯德莱恩说，她希望双方在引入新法律和监管变化时能够相互广泛协商，以避免动用刹车机制。

北爱尔兰民主统一党领袖唐纳森认为，达成温莎框架是一“重大进展”，但他们不会仓促做出决定。另一民主统一党议员佩斯利告诉BBC，这还不够，还须进行更多对话。

苏纳克说，新协议细节须让各政党考虑。英国国会将在适当的时候进行表决。

北爱尔兰为英国领土的一部分，而爱尔兰为欧盟成员国。英国退出欧盟时，与欧盟签署了一项“北爱尔兰协议”，以避免在与爱尔兰500公里的陆地边界地区实施有争议的检查。但这一协议为部分从英国运出的商品设立了屏障，因为协议将北爱尔兰保留在欧盟的商品单一市场内，使北爱尔兰受到部分欧盟规则的约束。