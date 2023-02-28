耶伦突访基辅 支持IMF3月底前完成对乌金融计划

（早报讯）美国财政部长耶伦支持国际货币基金组织（IMF）在3月底前，完成一项“资金充足且条款适当”的乌克兰援助计划。

综合路透社和彭博社报道，耶伦星期一（2月27日）突访乌克兰首都基辅，她与乌克兰总统泽连斯基会面时，宣布拨款12亿美元（约16亿新元）财政援助，支持乌克兰抗击俄罗斯。

这是美国在未来几个月为乌克兰提供的约100亿美元援助中的第一笔资金。耶伦说，美国的经济支持将让乌克兰政府和基本公共服务能在特殊情况下继续运作，包括支付公务员的工资等。

耶伦指俄罗斯应该承担入侵乌克兰所造成的损失，但她坦承，要充公俄罗斯被冻结资产仍面对重大法律障碍。她说，美国将研究乌克兰要求对俄罗斯核能领域实施制裁的呼吁，但须关注这类行动可能对西方盟友造成的潜在后果。

另据美国财政部声明，耶伦支持为乌克兰建立一个多机构捐助者协调平台，以帮助乌克兰与国际伙伴一起解决近期的恢复和未来的重建需求。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃上星期二（21日）说，国际货币基金组织将为乌克兰提供一项长期贷款项目，以帮助乌克兰经济在2023年逐步复苏。路透社指耶伦表态支持国际货币基金组织的计划，反映出各方就国际货币基金组织为乌克兰新融资方案达成一致的势头越来越大。