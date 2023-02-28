美商务部：去年70%涉中国出口许可证申请获批

（早报讯）美国商务部向国会递交的一份文件显示，2022年，70%涉及中国的出口许可证申请获得商务部的批准，对相关申请的处理时间平均是77天，比全部出口许可证申请案的平均处理时间多出近一倍。

美国之音引述路透社报道称，美国众议院外交委员会安排星期二（2月28日）举行一场听证会。上述资料取自商务部工业与安全事务副部长埃斯特韦斯向外委会提供的证词。

埃斯特韦斯说，中国“依然是我们执法努力的一个重大焦点，我们在来年中继续将这项工作视为重点”。

被商务部工业与安全局列入“实体清单”的中国公司多达639家，其中超过155家公司在拜登上任以来被新列入实体清单。

商务部禁止被列入“实体清单”的外国公司接受美国的产品和技术。

此外，商务部还有一个“未经核实名单”（UVL），也就是美国政府无法核实出口产品的最终用户和最终用途的合法性和可靠性，无法确认相关的外国实体在使用美国产品时是否怀有恶意。

一旦被列入“未经核实名单”，相关公司必须在60天内证明产品的最终用途，否则将被列入限制强度最高的实体清单。

埃斯特韦斯说，商务部实施的出口管制不是经济保护主义的工具，而是国家安全和外交政策的工具。

中国政府一贯指责美国不断泛化国家安全概念，滥用出口管制，阻碍正常国际贸易，违反国际经贸规则。

众议院外交委员会安排星期二上午举行的听证会主题，是“应对中共进攻性行为的时代挑战”。国务院东亚与太平洋事务助理国务卿康达也会作证。