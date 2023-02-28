美国非法雇用童工过去五年激增近70%

（早报讯）美国童工问题日益严重，自2018年以来，被非法雇用的未成年人激增了近七成，促使拜登政府星期一（2月27日）宣布采取措施打击这“令人震惊”的问题。

路透社报道，美国非法童工增加，正逢大批无人陪同、为逃避贫困与暴力的拉丁美洲孩童涌入美国。仅上个财政年，就有13万孩童被转移到美国政府的庇护所。

美国劳工部说，上个财政年有835家企业违法雇用3800名孩童，受雇专门从事危险工作的孩童增加了26%。

一名官员在新闻公报中说，目前每雇用一名童工的最高民事罚款仅1万5138美元（约2万零425新元），这个数额“根本起不到威慑作用”。

为了遏制童工人数继续增加，劳工部和美国卫生及公共服务部的联合小组，将改善两个机构的资讯共享；后者负责处理抵境的无人陪伴孩童。

劳工部也将更好地执行现有法律，一旦发现有承包商和临时工机构雇用童工即向公司究责。

美国官员在星期一（27日）的线上新闻发布会上说，政府正在调查炉边食品解决方案公司（Hearthside Food Solutions）和韩国现代汽车公司供应商等公司非法雇用童工的情况。

根据新华社报道，美国一工会投资集团SOC日前批评亚拉巴马州两家工厂雇用童工。这两家工厂均是现代汽车在美国的零部件供应商。据外国媒体去年7月的调查，其中一家金属冲压工厂雇用多达50名童工，年龄最小的只有12岁。

另据美国非营利组织“农场工人就业项目联合会”的数据，美国预计仍有50万至80万名未成年人在农场工作。美国农场童工相当一部分是移民。

美国迄今仍未批准联合国《儿童权利公约》。美国政府问责局2018年发布的一份报告披露，2003年至2016年，美国有452名儿童因工伤死亡，其中超过230人死于从事农业相关活动。