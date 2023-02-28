马国财政部：取消高收入群体汽油津贴可省约170亿令吉

（早报讯）马来西亚政府正研究如何针对低收入者提供津贴，而不是让全国收入最高的两成民众（T20）继续享有政府提供的燃油和电费津贴。当局指出，目前真正需要政府援助的全国收入最低四成民众（B40）所获得的津贴额，反而比T20群体更低。

副财政部长阿末马斯兰星期二（2月28日）在国会答询时说，政府每年发放的汽油津贴，其中约35%或约170亿令吉（约51亿新元）津贴的受益者是T20群体。全国收入中等的四成民众（M40）占41%，B40群体只占24%。“各位议员试想想，若政府可省下这150亿至170亿令吉津贴，将有多少资金可以用来处理26个政府部门的各种事务。”

阿末马斯兰过后在国会媒体室召开记者会说，财政部去年各类津贴总额是663亿令吉，其中508亿令吉用于汽油、柴油及天然气津贴。食用油津贴24亿令吉、电费津贴98亿令吉、鸡蛋与鸡肉津贴18亿令吉，其余则是面粉等必需品及其他津贴约15亿令吉。

他透露，政府正研究的针对性津贴机制将让大部分人民受益。他说，以电费津贴为例，全国收入最高的一成民众与大型企业等用电量超过600瓦的用户，目前享用政府电费津贴的56.4%。换言之，其余较低收入群体享受的津贴额，不到电费津贴总额的五成。

他说：“我想，马国是全球唯一给富人的津贴多过穷人的国家。这就是为什么我们必须落实针对性的电费补贴。”他指出，政府今年1月1日开始逐步实施针对性电费津贴机制，接下来还准备将扩展至汽油、柴油及天然气津贴方面。