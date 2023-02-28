周二美市盘前小幅走高 重点谈视频会议平台Zoom业绩

星期二（2月28日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期二（2月28日）小幅走高。在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起4.70点或0.12％，报3986.90点；纳斯达克100指数期货起10.60点或0.09％，报12068.40点；道琼斯指数期货则起35.80点，报32924.90点。

在市场投资者趁低吸购的带动下，美国股市隔夜（27日）小幅上涨。

标准与普尔500指数隔夜上升12.20点，闭市报3982.24点。重量级的道琼斯指数则起72.17点，闭市报32889.09点。以科技股为主的纳斯达克100指数也上升0.74％或88.14点，以12057.79点收市。

美国股市隔夜的交易相当淡静，交易所的总成交量是98亿9000万股，比过去20天的107亿2000万股平均成交量明显少很多。

盘前交易重点：

药剂公司Ocugen刚刚宣布，它已向美国食品和药物管理局提交了一份新药研究申请，以启动一项名为OCU200的视力治疗的第一期临床试验。Ocugen股价在星期二晚上盘前飙高10.66％，截稿时报1.08美元。

电脑制造商惠普（HP Inc）将在星期二晚上盘后发布季度业绩。市场分析师普遍预测，惠普的每股盈利会是0.74美元，营业额则是141亿5000万美元。惠普股价在星期二晚上盘前微起0.02美元，截稿时报29.41美元。

美国石油生产商西方石油（Occidental Petroleum Corp）宣布，今年公司将大幅增加支出。在能源价格下降和成本上升之际，西方石油隔夜宣布的第四季度盈利也比华尔街分析师的平均预测低。西方石油股价在星期二晚上盘前下跌0.49美元，截稿时报58.47美元。

星期二下文我们来看看视频会议平台Zoom Video Communications的最新季度业绩。星期二晚上盘前该股起4.74美元，截稿时报78.46美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Zoom Video Communications、英伟达（Nvidia）、苹果（Apple）和Workday Inc。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

在本月较早时，Zoom就宣布要裁员1300人，也就是员工总人数的15％。（法新社）

Zoom Video Communications Inc（纳斯达克证券交易所代码：ZM）

（早报讯）视频会议平台Zoom Video Communications在隔夜盘后不但发布超标的季度业绩，也对全年盈利做出乐观的预测，带动该股在隔夜盘后上涨约8％。

根据Zoom的业绩报告，该公司调整后的每股盈利1.22美元，营业额11亿2000万美元。而Refinitiv所搜集的分析师预测，则是每股盈利0.81美元，营业额11亿美元。

在截至今年1月31日的季度里，Zoom的营业额同比增长4％。这个增长速度与Zoom在2020年和2021年疫情期间的翻两番速度相比，肯定是明显的放缓。而如果是按美国通用会计准则（GAAP）计算，Zoom则是出现每股亏损0.36美元。不过Zoom的季度自由现金流有1亿8330万美元，只是比去年同期的1亿8660万美元稍微少一些而已。

Zoom高管在业绩发布会上说，公司共拥有约21万3000家企业客户，比上个财年增加12％，其中3471家客户在过去12个月里就个别为公司带进超过10万美元的营业额。

Zoom高管也在业绩发布会预计，本财年的第一季营业额将能达到10亿8000亿美元至10亿8500万美元。虽然这个预测比华尔街分析师普遍预测的11亿1000万美元低，但公司预测的调整后的每股盈利，即0.96美元至0.98美元区间，则是比分析师平均预测的0.84美元高出不少。

至于截至2024年1月的财政年，Zoom认为营业额会是在44亿3500万美元至44亿5500万美元之间，比分析师普遍预测的46亿美元低，但是调整后的每股盈利则预料会是在4.11美元至4.18美元之间，超越了市场普遍预测的3.65美元。

虽然盈利预测会超标，Zoom的首席执行官袁征在业绩发布文告中仍说：“宏观经济形势会继续对我们的整体增长产生负面影响。”正因如此，在本月较早时，Zoom就宣布要裁员1300人，占员工总人数的15％。

在Tipranks的14名分析师中，有两名给予该股“买进”评级，11名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是82.36美元。以隔夜的73.72美元闭市价计算，分析师认为该股平均还会有11.72％的向上潜能。