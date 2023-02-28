研究：代糖赤藓糖醇或与心脏病等风险相关

（早报讯）美国科学家的研究认为，常用的人工甜味剂赤藓糖醇可能与血栓、中风、心脏病和死亡风险相关。

美国克里夫兰医学中心（Cleveland Clinic）的研究表明，研究人员对美国和欧洲的4万多人进行了研究，发现血液中赤藓糖醇（erythritol）水平较高的人出现心脏病、中风或死亡等重大心脏不良状况的风险较高。

研究报告指出，血液中赤藓糖醇水平最高的25％与水平最低的25％的人相比，心脏病发或中风的风险高出一倍。克里夫兰医学中心网站的报道引述研究报告的资深作者斯坦利·哈森（Stanley Hazen）说：“这与最强的心脏危险因素（如糖尿病）相当。”

哈森是克利夫兰医学中心勒纳研究所（Lerner Research Institute）心血管诊断和预防中心主任。他说：“风险程度并不低。”他说：“赤藓糖醇等甜味剂近年来迅速广为应用，但必须对其长期影响进行更深入的研究。”

研究组星期二（2月28日）在期刊《自然—医学》上发表的报告指出，其他实验室和动物研究表明，赤藓糖醇似乎会导致血小板更容易激活并形成血栓。血栓若移动到心脏，会引发心脏病，若移动到大脑，会引发中风。

未参与这项研究的丹佛国家犹太健康中心心血管预防和健康组主任安德鲁·弗里曼（Andrew Freeman）说：“这确实敲响了警钟。”

赤藓糖醇等人工甜味剂是低热量、低碳水化合物和“生酮”（keto）产品中食糖的常见替代品。赤藓糖醇是天然形成的，在水果和蔬菜中含有低水平的赤藓糖醇。用作甜味剂的赤藓糖醇通过让玉米发酵形成，甜度约为糖的七成。人体自然产生少量赤藓糖醇，任何额外的摄取都会积累在体内。摄入后，身体难以将赤藓糖醇代谢，它会进入血液，主要是通过尿液排出体外。

报告的撰写人总结认为，他们的发现或表明赤藓糖醇水平提高与血栓风险升高相关。但他们也提醒道，必须进行后续研究，对健康的受试者进行更长期随访，以确定会否观察到类似结果。